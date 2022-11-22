У разі блекауту в Україні запустять "Пункти незламності"

Зеленський пояснив, яку допомогу там можуть надати населенню, інформує ZN.ua.

У разі блекауту в Україні запустять
© https://www.president.gov.ua/

Президент Володимир Зеленський анонсував новий проект підтримки населення, так звані "Пункти незламності", які запрацюють у разі блекауту.

Зеленський зазначив, що вже підготовлено понад чотири тисячі таких пунктів, які працюватимуть при обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС.

"Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота «Пунктів незламності». Там усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово", - вказав президент.

Мапу пунктів вже можна побачитина сайті nezlamnist.gov.ua.

"Усі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, враховуючи, які терористи воюють проти нашого народу і що вони намагаються зробити.
Впевнений: допомагаючи один одному, всі ми разом зможемо пройти цю зиму", - додав Зеленський.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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