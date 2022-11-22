Маляр розповіла, чи є зараз загроза наступу з Білорусі

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила, що нині на українсько-білоруському кордоні знаходиться недостатня кількість військ РБ для наступу.

"Чи є загроза ? Це війна і Росія так само, як і ми припускаємо всі можливі сценарії. Те, що це може бути запасним варіантом, планом "Б" або "В" - це можливо. Але з погляду того, що повідомляють військові, говорити прямо на сьогоднішній день не можна, що там накопичено достатньо сил, щоб зараз сталося вторгнення. Водночас не можна і заперечувати цю ймовірність. Тому наші Збройні сили у стані готовності", - наголосила заступниця міністра.