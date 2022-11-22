Маляр розповіла, чи є зараз загроза наступу з Білорусі

На території Білорусі фіксують рух техніки та особового складу, інформує ZN.ua.

Маляр розповіла, чи є зараз загроза наступу з Білорусі
© Ганна Маляр / Facebook

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила, що нині на українсько-білоруському кордоні знаходиться недостатня кількість військ РБ для наступу.

"Чи є загроза ? Це війна і Росія так само, як і ми припускаємо всі можливі сценарії. Те, що це може бути запасним варіантом, планом "Б" або "В" - це можливо. Але з погляду того, що повідомляють військові, говорити прямо на сьогоднішній день не можна, що там накопичено достатньо сил, щоб зараз сталося вторгнення. Водночас не можна і заперечувати цю ймовірність. Тому наші Збройні сили у стані готовності", - наголосила заступниця міністра.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на території РБ спостерігається рух техніки та особового складу .


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
З 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - OryxЗ 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - Oryx
Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"
Падіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомоПадіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомо
ЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІ
Винищувачі рф влаштували провокацію в зоні навчань НАТО, в альянсі вирішили згладити інцидент: "Не прагнемо конфронтації"Винищувачі рф влаштували провокацію в зоні навчань НАТО, в альянсі вирішили згладити інцидент: "Не прагнемо конфронтації"
Блок рекламы


Похожие новости
Допомагали окупантам вивозити зерно: СБУ розповіла про спійманих зрадників з "Укрзалізниці", фотоДопомагали окупантам вивозити зерно: СБУ розповіла про спійманих зрадників з "Укрзалізниці", фото
Розширення ЄС за рахунок нових членів зараз неможливе – прем’єр ПортугаліїРозширення ЄС за рахунок нових членів зараз неможливе – прем’єр Португалії
Нова Зеландія розширила санкції проти Росії та Білорусі. У списку — доньки Путіна, дружина та син ЛукашенкаНова Зеландія розширила санкції проти Росії та Білорусі. У списку — доньки Путіна, дружина та син Лукашенка
Росія таємно перевезла з Білорусі ракети, до чого готується ворог: "Найближчим часом..."Росія таємно перевезла з Білорусі ракети, до чого готується ворог: "Найближчим часом..."
Росія готує теракти в Білорусі: одна з головних цілей – АЕСРосія готує теракти в Білорусі: одна з головних цілей – АЕС
У Міненерго та ДТЕК в унісон запевняють українців, що їхати з країни зараз не треба
Британська розвідка розповіла, як зростуть військові витрати РФ у 2023 роціБританська розвідка розповіла, як зростуть військові витрати РФ у 2023 році
Україна має моральну перевагу, але зараз їй потрібні боєприпаси – The EconomistУкраїна має моральну перевагу, але зараз їй потрібні боєприпаси – The Economist
Влада Польщі розповіла про перші подробиці розслідування падіння ракетиВлада Польщі розповіла про перші подробиці розслідування падіння ракети
ЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости