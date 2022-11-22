"Розхитують українські регіони": кому вигідні штучні протести через відключення світла

У російських ЗМІ почали масово тиражувати новини про нібито обурених людей через відключення світла.

Так, окупанти вирішили підняти інформаційний шум, намагаючись "розхитати" області України через проблеми з енергетикою, передає "ТСН".

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

"Самостійно створивши цю напруженість в енергосистемі, пошкодженням її по всій Україні, вони продовжують розхитувати регіони, налаштовувати один проти одного, зокрема протиставлення Одеси та Львова.

Але ми продовжуємо свою інформаційну кампанію серед місцевого населення зокрема і справді намагаємося донести до людей справжню причину проблем. І те, що деякі зазнають цих провокацій, це певна наша недоробка, але ми продовжуємо. Але штучно створені протести зникають, енергетики продовжують роботи, влада проводить роз'яснювальні роботи, військові працюють на фронті", - заявила Гуменюк.

До речі, українцям сказали, скільки ще місяців триватимуть відключення світла. CEO постачальника електроенергії Yasno, яка входить до групи ДПЕК, Сергій Коваленко розповів про ситуацію.

«Я хочу, щоб усі розуміли: швидше за все жити в режимі відключень українцям доведеться як мінімум до кінця березня. Базовий сценарій такий: якщо нових атак на енергомережу не буде, то за нинішніх умов генерації електронергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими», – пояснив Коваленко.