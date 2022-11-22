"Ви чоловік чи хто?": матері "мобіків" вийшли на пошуки путіна в Москві, відео

Матері мобілізованих у Росії починають усвідомлювати, що уряд їх дурить. Жінки починають записувати відеозвернення до путіна.

Загальнонародний Союз Відродження Росії "Рада матерів і дружин" опублікував відео у Телеграм, на якому росіянка не підбираючи слів звернулася до президента країни-агресора путіну.

" Володимире Володимировичу, ви чоловік чи хто? Вистачить у вас сміливості зустрітися в очі, відкрито, не з узгодженими кишеньковими вашими жінками, "матерями", а зі справжніми, які приїхали з різних міст за свій рахунок сюди до вас? Ми тут у Москві, ми готові зустрітися з вами ... Чи сховаєтеся знову?

У матерів Росії дуже багато питань. Давайте виходити з нами на діалог, і вистачить нам затикати роти показовими своїми заходами", - заявила росіянка.