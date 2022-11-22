"Ви чоловік чи хто?": матері "мобіків" вийшли на пошуки путіна в Москві, відео

"Ви чоловік чи хто?": матері "мобіків" вийшли на пошуки путіна в Москві, відео

Матері мобілізованих у Росії починають усвідомлювати, що уряд їх дурить. Жінки починають записувати відеозвернення до путіна.

Загальнонародний Союз Відродження Росії "Рада матерів і дружин" опублікував відео у Телеграм, на якому росіянка не підбираючи слів звернулася до президента країни-агресора путіну.

" Володимире Володимировичу, ви чоловік чи хто? Вистачить у вас сміливості зустрітися в очі, відкрито, не з узгодженими кишеньковими вашими жінками, "матерями", а зі справжніми, які приїхали з різних міст за свій рахунок сюди до вас? Ми тут у Москві, ми готові зустрітися з вами ... Чи сховаєтеся знову?

У матерів Росії дуже багато питань. Давайте виходити з нами на діалог, і вистачить нам затикати роти показовими своїми заходами", - заявила росіянка.


Юлия Александрова, politeka.net





Интересные новости
З 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - OryxЗ 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - Oryx
Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"
Падіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомоПадіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомо
ЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІ
Винищувачі рф влаштували провокацію в зоні навчань НАТО, в альянсі вирішили згладити інцидент: "Не прагнемо конфронтації"Винищувачі рф влаштували провокацію в зоні навчань НАТО, в альянсі вирішили згладити інцидент: "Не прагнемо конфронтації"
Блок рекламы


Похожие новости
Опубліковано підводне відео наслідків диверсії на газопроводі «Північний потік»Опубліковано підводне відео наслідків диверсії на газопроводі «Північний потік»
"Базар, вокзал і на росію": фанатку путіна з ганьбою прогнали з електрички під Києвом, відео"Базар, вокзал і на росію": фанатку путіна з ганьбою прогнали з електрички під Києвом, відео
Пляшки з-під алкоголю та фекалії: що залишила після себе "друга армія світу" на Херсонщині, відеоПляшки з-під алкоголю та фекалії: що залишила після себе "друга армія світу" на Херсонщині, відео
Відео стрілянини при здачі солдатів РФ у полон ще більше розкололо російських блогерів і КремльВідео стрілянини при здачі солдатів РФ у полон ще більше розкололо російських блогерів і Кремль
Нова Зеландія розширила санкції проти Росії та Білорусі. У списку — доньки Путіна, дружина та син ЛукашенкаНова Зеландія розширила санкції проти Росії та Білорусі. У списку — доньки Путіна, дружина та син Лукашенка
"Дайте спокій Україні": прем'єр-міністр Іспанії різко звернувся до путіна"Дайте спокій Україні": прем'єр-міністр Іспанії різко звернувся до путіна
Син помер через три дні: з росії втік друг Путіна, який "знає багато секретів", подробиціСин помер через три дні: з росії втік друг Путіна, який "знає багато секретів", подробиці
Демонстративний арешт мобілізованих-відмовників з РФ: з’явились відеодоказиДемонстративний арешт мобілізованих-відмовників з РФ: з’явились відеодокази
Чоловік помер у британському центрі для мігрантів, умови утримання в якому вже зазнали критикиЧоловік помер у британському центрі для мігрантів, умови утримання в якому вже зазнали критики
Виготовляв проросійські "агітки" та молився за путіна: СБУ викрила ще одного священика-зрадника, кадриВиготовляв проросійські "агітки" та молився за путіна: СБУ викрила ще одного священика-зрадника, кадри
Последние новости
Подгружаем последние новости