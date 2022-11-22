"Ми не дамо їм майданчик для пропаганди": рф не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки

Володимир Путін, Сергій Лавров

Представників російської влади не запросили на конференцію безпеки до Мюнхена.

Так, російську делегацію не запросили на щорічну конференцію у Мюнхені з безпеки, яка відбудеться у лютому 2023 року.

Про це у твіттері написав глава Мюнхенської конференції Крістоф Гойсген.

Кремль, Лавров, Патрушев

"Російських чиновників не запрошено на Мюнхенську конференцію з безпеки 2023 року. Ми не дамо їм майданчик для їхньої пропаганди. Ми хочемо обговорити майбутнє Росії з лідерами російської опозиції та вигнанцями – їхні голоси мають бути почуті та посилені”, – написав Гойсген.

Раніше Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про подальшу підтримку України та звернувся до президента РФ.

Так, Педро Санчес направив "послання" президенту Росії Володимиру Путіну на пленарному засіданні Парламентської асамблеї в Мадриді, заявивши: "Дайте спокій Україні".

Країни-союзники залишатимуться єдиними з українцями, захищаючи демократію, суверенітет та територіальну цілісність своєї країни.

Прем'єр-міністр Іспанії оцінив внесок його країни в оборону України через фонд Європейського Союзу для фінансування закупівлі зброї майже 270 млн євро.

ЗСУ, контрнаступ, прапор


Юлия Александрова, politeka.net





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