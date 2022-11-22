Глава Пентагону зустрівся з міністром оборони Китаю: про що говорили

Глава Пентагону Ллойд Остін зустрівся з міністром оборони Китаю генералом Вей Фенхе. Це перші переговори глав оборонних відомств країн після візиту спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань. Міністри обговорили оборонні відносини США та Китаю, питання регіональної та глобальної безпеки, а також війну РФ проти України. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони США .

«Міністр оборони США Ллойд Остін III зустрівся сьогодні з генералом Вей Фенхе, міністром національної оборони Китайської Народної Республіки (КНР), на полях зустрічі міністрів оборони Асоціації країн Південно-Східної Азії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Остін та Вей Фенхе обговорили оборонні відносини між США та Китаєм, а також питання регіональної та глобальної безпеки. Остін наголосив на необхідності відповідального управління конкуренцією та підтримання відкритих ліній зв'язку.

Міністри також обговорили важливість предметного діалогу щодо зменшення стратегічних ризиків, покращення кризових комунікацій та посилення операційної безпеки.

Остін висловив занепокоєння з приводу все більш небезпечної поведінки літаків армії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, що підвищує ризик аварійних ситуацій.

«Міністр також підтвердив, що Сполучені Штати продовжуватимуть літати, плавати та діяти всюди, де це дозволяє міжнародне право», - йдеться в заяві Міноборони США .

Крім того, міністри обговорили війну Росії проти України. Остін підкреслив, що як США , так і Китай виступають проти застосування ядерної зброї або погроз її застосування.

«Остін також висловив занепокоєння з приводу нещодавніх провокацій з боку КНДР та закликав КНР повністю виконати чинні резолюції Ради Безпеки ООН щодо незаконних збройних програм КНДР », - заявила пресслужба Пентагону.

Остін підтвердив, що Сполучені Штати залишаються відданими багаторічній політиці «єдиного Китаю», наголосивши на важливості миру та стабільності по обидва боки Тайванської протоки.