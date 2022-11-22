В ООН назвали кількість жертв серед цивільного населення України з початку війни

В УВКПЛ наголосили, що фактичні цифри можуть бути значно вищими, інформує ZN.ua.

В ООН назвали кількість жертв серед цивільного населення України з початку війни
© КМДА, Олексій Самсонов

З 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, до 20 листопада 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 16 784 жертви серед українського цивільного населення: 6 595 загиблих та 10 189 поранених. Про це йдеться у звіті УВКПЛ.

«Загалом 6 595 загиблих (2 575 чоловіків, 1 767 жінок, 172 дівчинки та 206 хлопчиків, а також 37 дітей та 1 838 дорослих, стать яких поки що не встановлено)», - зазначається у звіті.

Також, за даними ООН, з початку війни в Україні 10 189 мирних жителів отримали поранення (2 212 чоловіків, 1 579 жінок, 211 дівчат і 299 хлопців, а також 245 дітей і 5 643 дорослих, стать яких наразі не встановлено).

Зокрема, у Донецькій і Луганській областях 9 277 постраждалих (3 939 загиблих і 5 338 поранених).

На території, яка контролюється урядом України: 7 305 постраждалих (3 490 загиблих і 3 815 поранених), а на території, тимчасово окупованій РФ постраждали 1 972 людини (449 загиблих та 1 523 поранених).

«В інших регіонах України (м. Київ, а також Черкаська, Чернігівська, Івано-Франківська, Харківська, Херсонська, Кіровоградська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська, Хмельницька, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська та Житомирська області), які на момент втрат перебували під контролем уряду України 7 507 жертв (2 656 загиблих і 4 851 поранений)», - заявили в ООН.

Зазначається, що більшість зафіксованих жертв серед цивільного населення були спричинені застосуванням зброї вибухової дії з великим радіусом ураження, у тому числі обстрілами з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та повітряними ударами.

УВКПЛ вважає, що фактичні цифри є значно вищими, оскільки надходження інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, і багато повідомлень все ще чекають на підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька (Луганська область), звідки надходять повідомлення про численні жертви серед цивільного населення.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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