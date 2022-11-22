В Латвії пропонують посилити ППО країнам НАТО, які межують з Україною
Російська агресія змушує задуматись їх про ефективніший захист, інформує
Країнам НАТО, які мають спільний кордон із Україною, слід подумати про посилення протиповітряної оборони, заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс.
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Керівник МЗС Латвії зазначив, що це підтвердження того, що країнам НАТО, що особливо тим, які межують з Україною, слід задуматися про додаткову протиповітряну оборону. Зокрема уряд уже передбачив виділення на це додаткових коштів.