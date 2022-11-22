В Латвії пропонують посилити ППО країнам НАТО, які межують з Україною

Країнам НАТО, які мають спільний кордон із Україною, слід подумати про посилення протиповітряної оборони, заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс.

Як пише Delfi , коментуючи нещодавній інцидент, коли на території Польщі впала ракета, внаслідок чого загинули люди, Рінкевичс сказав, що розслідування цього випадку продовжується і нової інформації немає. Однак якщо б не було російського вторгнення в Україну, то не було б і цього інциденту.

Керівник МЗС Латвії зазначив, що це підтвердження того, що країнам НАТО, що особливо тим, які межують з Україною, слід задуматися про додаткову протиповітряну оборону. Зокрема уряд уже передбачив виділення на це додаткових коштів.