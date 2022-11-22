В Латвії пропонують посилити ППО країнам НАТО, які межують з Україною

Російська агресія змушує задуматись їх про ефективніший захист, інформує ZN.ua.

В Латвії пропонують посилити ППО країнам НАТО, які межують з Україною
© Jean-Pol Schrauwen/Flickr

Країнам НАТО, які мають спільний кордон із Україною, слід подумати про посилення протиповітряної оборони, заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс.

Як пише Delfi, коментуючи нещодавній інцидент, коли на території Польщі впала ракета, внаслідок чого загинули люди, Рінкевичс сказав, що розслідування цього випадку продовжується і нової інформації немає. Однак якщо б не було російського вторгнення в Україну, то не було б і цього інциденту.

Керівник МЗС Латвії зазначив, що це підтвердження того, що країнам НАТО, що особливо тим, які межують з Україною, слід задуматися про додаткову протиповітряну оборону. Зокрема уряд уже передбачив виділення на це додаткових коштів.


Ірина Знась, ZN.ua





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