РФ не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки

MSC відбудеться з 17 по 19 лютого 2023 року.

РФ не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки
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Мюнхенська конференція з безпеки (MSC), запланована на лютий 2023 року, пройде без офіційних осіб РФ. Про це повідомив глава MSC Крістоф Гойсген у Твіттер.

«Російських офіційних осіб на #MSC2023 не запросили. Ми не дамо їм майданчик для їхньої пропаганди. Ми хочемо обговорити майбутнє Росії з лідерами російської опозиції та вигнанцями - їхні голоси мають бути почуті та посилені», - написав Гойсген.

Russian officials are not invited to #MSC2023. We will not give them a platform for their propaganda. We want to discuss Russia's future with Russian opposition leaders and exiled people - THEIR voices need to be heard and amplified.

— Christoph Heusgen (@MSCheusgen) November 21, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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