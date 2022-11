РФ не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC), запланована на лютий 2023 року, пройде без офіційних осіб РФ . Про це повідомив глава MSC Крістоф Гойсген у Твіттер.

«Російських офіційних осіб на #MSC2023 не запросили. Ми не дамо їм майданчик для їхньої пропаганди. Ми хочемо обговорити майбутнє Росії з лідерами російської опозиції та вигнанцями - їхні голоси мають бути почуті та посилені», - написав Гойсген.