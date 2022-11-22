СБУ прийшла "в гості" не лише в Лавру: фото обшуків в УПЦ МП на Рівненщині

СБУ проводить обшуки не лише в Києво-Печерській Лаврі на тлі скандалу з прославлянням країни-терористки Росії під час богослужіння, а й на території Корецького Свято-Троїцького монастиря, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ, що на Рівненщині - це робиться з метою запобігання терористичних актів та диверсій на територіях святинь.

Про це повідомляє Управління СБ України в Рівненській області, інформує Апостроф.

Зазначається, що ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією - в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

"Враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, заходи спрямовані на:

  • недопущення використання релігійних громад в якості осередку "русского міра";
  • перевірку даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
  • убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

  • проводять огляд вказаних території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Важливо те, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.


Марія Швець, Апостроф





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