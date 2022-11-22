СБУ прийшла "в гості" не лише в Лавру: фото обшуків в УПЦ МП на Рівненщині

СБУ проводить обшуки не лише в Києво-Печерській Лаврі на тлі скандалу з прославлянням країни-терористки Росії під час богослужіння, а й на території Корецького Свято-Троїцького монастиря, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ, що на Рівненщині - це робиться з метою запобігання терористичних актів та диверсій на територіях святинь.

Про це повідомляє Управління СБ України в Рівненській області, інформує Апостроф .

Зазначається, що ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією - в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

"Враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, заходи спрямовані на:

недопущення використання релігійних громад в якості осередку "русского міра";

перевірку даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

проводять огляд вказаних території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.