СБУ прийшла "в гості" не лише в Лавру: фото обшуків в УПЦ МП на Рівненщині
СБУ проводить обшуки не лише в Києво-Печерській Лаврі на тлі скандалу з прославлянням країни-терористки Росії під час богослужіння, а й на території Корецького Свято-Троїцького монастиря, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ, що на Рівненщині - це робиться з метою запобігання терористичних актів та диверсій на територіях святинь.
Про це повідомляє Управління СБ України в Рівненській області, інформує
Зазначається, що ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією - в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
"Враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, заходи спрямовані на:
- недопущення використання релігійних громад в якості осередку "русского міра";
- перевірку даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:
- проводять огляд вказаних території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
Важливо те, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.