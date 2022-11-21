Україна продовжує військову операцію в режимі тиші на Кінбурнській косі – ОК "Південь"

На території Кінбурнської коси в Миколаївській області наразі продовжується військова операція Збройних сил України, але держава поки зберігає інформаційну тишу. Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону , пояснивши особливості бойових дій у згаданому районі.

За її словами, специфіка ситуації на частині Миколаївської області, що залишається зайнятою російською армією, полягає в географічних чинниках. Ворог може підтягувати туди резерви з тимчасово захопленої території Херсонщини після ударів, завданих бійцями ЗСУ.

"Тим не менш, ми продовжуємо бойову роботу. Як тільки буде результат, ми про нього відзвітуємо. Наразі це військова операція в режимі тиші", – зазначила Гуменюк.