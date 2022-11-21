Україна продовжує військову операцію в режимі тиші на Кінбурнській косі – ОК "Південь"
Бойові дії щодо повного звільнення Миколаївської області мають свої особливості, інформує
На території Кінбурнської коси в Миколаївській області наразі продовжується військова операція Збройних сил України, але держава поки зберігає інформаційну тишу. Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у ефірі
За її словами, специфіка ситуації на частині Миколаївської області, що залишається зайнятою російською армією, полягає в географічних чинниках. Ворог може підтягувати туди резерви з тимчасово захопленої території Херсонщини після ударів, завданих бійцями ЗСУ.
"Тим не менш, ми продовжуємо бойову роботу. Як тільки буде результат, ми про нього відзвітуємо. Наразі це військова операція в режимі тиші", – зазначила Гуменюк.
Керівниця пресцентру додала, що через географічні особливості війська РФ не можуть розмістити дуже багато сил на Кінбурнській косі, яка майже з усіх боків оточена водою.