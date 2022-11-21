Системи ППО NASAMS ідеально збивають крилаті ракети, але таких комплексів у нас мало – командування Повітряних сил

Україна потребує сучасної протиповітряної оборони.

Системи ППО NASAMS ідеально збивають крилаті ракети, але таких комплексів у нас мало – командування Повітряних сил
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Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що системи ППО, які нам надали західні партнери, працюють ефективно. Але на даний момент їхня кількість недостатня щоб «закрити небо» над Україною. Про це Ігнат повідомив під час брифінгу у Медіацентрі Україна-Укрінформ.

"Системи, які вже надано партнерами Україні, ефективно працюють в системі протиповітряної оборони. Німецька промисловість обіцяє надати ще кілька установок IRIS-T – з ними буде працювати один підрозділ, який зможе прикрити близько 100 кілометрів ділянки фронту. Маємо дві системи NASAMS, які, як і IRIS-T, вже проявили себе у протиповітряному бою, – це сучасні комплекси із гарною системою виявлення цілей, а також ракетами, які фактично стовідсотково знищують крилаті ракети ворога. Проблема у тому, що маємо мало цих систем", – зазначив речник.

Ігнат додав, що сьогодні протиповітряна оборона України – це не лише зенітно-ракетні комплекси повітряних сил та винищувачі, а ще й ППО сухопутних військ, військово-морських сил та інших сил оборони.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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