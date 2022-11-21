Убито кадировця, який у 2014 році знущався з відомої українки: фото

У соціальних мережах заявили про ліквідацію в Україні кадировця, який публічно знущався з української журналістки та активістки Ірини Довгань у 2014 році.

Зокрема, про це в Telegram написав громадський діяч Сергій Стерненко, інформує Апостроф .

Йдеться про мешканця Грозного Саїда Закаєва на прізвисько "Малий", який робив фотографії із прив'язаною до стовпа українкою.

"Вічного пекла виродку. І так буде з кожною потворою, що пішла проти України", - написав Стерненко.

Прокремлівські пабліки повідомляють, що військового злочинця знищили наприкінці минулого місяця.

Зазначимо, знімок українки, обмотаної прапором України, 2014 року облетів увесь світ. За допомогою заступництва багатьох іноземних журналістів Ірину звільнили з казарми терористичного батальйону "Восток".

Сама активістка у 2020 році, ймовірно давши неточну інформацію, написала про те, що всіх її мучників вже ліквідували. Тоді ряди терористів "Воскток" і справді порідшали, але нарешті справедливість дісталася і до цього "кадировця".