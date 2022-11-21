СБУ затримала колишнього помічника “міністра МВД ЛНР”

Служба безпеки України під час спецоперації затримала в Київській області колишнього керівника терористичної організації «ЛНР» з позивним «Сотий», який у 2014 році брав участь у бойових діях проти українських військ на сході України та напрямку контактував із російськими військовими

Як повідомили у службі, початку своєї терористичної “кар'єри” зловмисник входив до керівного складу окупаційної адміністрації захопленого Луганська і перебував на прямому зв’язку з кадровими співробітниками російських спецслужб.

Згодом за їхньої протекції його призначили «помощником министра мвд лнр» і командиром штурмового підрозділу «специального отряда быстрого реагирования».

На цих «посадах», він координував злочинні дії з представниками центральних підрозділів російських спецслужб, для чого регулярно контактував із ними в окупованому Криму.

Зокрема у 2014 році він командував групами бойовиків під час захоплення адмінбудівлі луганського управління СБУ .

Також він координував збір особистих даних про співробітників СБУ в Донецькій та Луганській областях, які планував передати окупантам для підготовки диверсій проти українських захисників.

Крім того, затриманий створив цілу мережу інформаторів, які «здавали» йому місця дислокації та переміщення підрозділів антитерористичної операції на сході України. Всі ці дані він передавав російським кураторам і колишнім ватажкам бойовиків, серед них «глава парламента лнр» Олексій Карякін, «министр мвд лнр» Ігор Корнет, «военный комендант» захопленого Луганська Сергій Грачов з позивним «Грач».

Зокрема в СБУ мають доведені дані передачі закритих даних щодо руху колон із військовою технікою сил АТО в районах Сєвєродонецька, Лисичанська і Сватового.

Також посіпака був відповідальний за охорону російських громадян, які у 2014 році проводили фейкові референдуми на території Луганської та Донецької областей.

Згодом він вирішив «залягти на дно» у Київській області, де його і затримала СБУ , інформує ZN.ua .

Бойовику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.