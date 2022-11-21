Син помер через три дні: з росії втік друг Путіна, який "знає багато секретів", подробиці

Син помер через три дні: з росії втік друг Путіна, який "знає багато секретів", подробиці

З росії втік впливовий бізнесмен, який, як вважалося, був довіреною особою володимира путіна.

Мова йде про колишнього масажиста Путіна, який нібито знає багато його секретів, Костянтина Голощапова.

Через три дні після того, як Голощапов виїхав з країни загинув його син, пишуть «Факти» з посиланням на британське видання Daily Mail.

Так, Костянтин Голощапов, відомий на прізвисько «масажист путіна», у червні поїхав на автомобілі BMW свого сина через російський кордон до білорусі і більше не повернувся. Існує версія, що Голощапов втік оскільки отримав інформацію про те, що на його компанії готується рейд нібито через звинувачення у розкраданні коштів.

Через кілька днів після втечі 67-річного чоловіка його син, Дмитро Голощапов, був знайдений мертвим. Обставини його загибелі не встановлені.

Однак, 29-річний чоловік, можливо, був причетний до ділових операцій свого батька, які розслідувалися після його втечі.

Як зазначає Daily Mail, Костянтин Голощапов знає «багато найбільш особистих таємниць путіна» і нібито є однією з ключових фігур у найближчому оточенні Путіна.

Він познайомився з путіним у молодому віці на заняттях бойовими мистецтвами і пізніше допомагав йому як масажист полегшити болі в спині. За деякими даними, Голощапов також працював з путіним у російській спецслужбі — путін тоді як агент, Голощапов як інформатор.

З роками Голощапов став мільярдером, ймовірно, також завдяки своїм тісним зв'язкам з Кремлем.

Де зараз перебуває 67-річний чоловік, який нібито так багато знає про російського президента, невідомо.

Додамо, загалом у бізнесмена було щонайменше шестеро дітей. У 2011 році орден "Батьківська слава" для багатодітних батьків бізнесмену вручав у Кремлі тодішній президент Дмитро Медведєв.

Обшуки у Голощапова відбувалися у червні у кримінальній справі про велике шахрайство. Бізнесмена не називали підозрюваним і не оголошували у розшук.

Через деякий час ЗМІ дізналися, що син Голощапова помер через три дні після обшуків у батька.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Кулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорівКулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорів
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Падіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомоПадіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомо
З 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - OryxЗ 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - Oryx
ЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
Російські війська вдруге за день обстріляли Херсон: є влучання у квартируРосійські війська вдруге за день обстріляли Херсон: є влучання у квартиру
Нова Зеландія розширила санкції проти Росії та Білорусі. У списку — доньки Путіна, дружина та син ЛукашенкаНова Зеландія розширила санкції проти Росії та Білорусі. У списку — доньки Путіна, дружина та син Лукашенка
Убито кадировця, який у 2014 році знущався з відомої українки: фотоУбито кадировця, який у 2014 році знущався з відомої українки: фото
WP: Україні важко розширити свій наступ через сильну оборону РосіїWP: Україні важко розширити свій наступ через сильну оборону Росії
"Дайте спокій Україні": прем'єр-міністр Іспанії різко звернувся до путіна"Дайте спокій Україні": прем'єр-міністр Іспанії різко звернувся до путіна
Чоловік помер у британському центрі для мігрантів, умови утримання в якому вже зазнали критикиЧоловік помер у британському центрі для мігрантів, умови утримання в якому вже зазнали критики
Foreign Affairs: У Росії росте невдоволення війною, але ніхто не вимагає її зупинити, чому?Foreign Affairs: У Росії росте невдоволення війною, але ніхто не вимагає її зупинити, чому?
Через російську агресію в Європарламенті пропонують трансформувати світову енергосистемуЧерез російську агресію в Європарламенті пропонують трансформувати світову енергосистему
Президенту США Джо Байдену виповнюється 80 років і він планує балотуватись на другий термінПрезиденту США Джо Байдену виповнюється 80 років і він планує балотуватись на другий термін
Виготовляв проросійські "агітки" та молився за путіна: СБУ викрила ще одного священика-зрадника, кадриВиготовляв проросійські "агітки" та молився за путіна: СБУ викрила ще одного священика-зрадника, кадри
Последние новости
Подгружаем последние новости