Син помер через три дні: з росії втік друг Путіна, який "знає багато секретів", подробиці

З росії втік впливовий бізнесмен, який, як вважалося, був довіреною особою володимира путіна.

Мова йде про колишнього масажиста Путіна, який нібито знає багато його секретів, Костянтина Голощапова.

Через три дні після того, як Голощапов виїхав з країни загинув його син, пишуть «Факти» з посиланням на британське видання Daily Mail.

Так, Костянтин Голощапов, відомий на прізвисько «масажист путіна», у червні поїхав на автомобілі BMW свого сина через російський кордон до білорусі і більше не повернувся. Існує версія, що Голощапов втік оскільки отримав інформацію про те, що на його компанії готується рейд нібито через звинувачення у розкраданні коштів.

Через кілька днів після втечі 67-річного чоловіка його син, Дмитро Голощапов, був знайдений мертвим. Обставини його загибелі не встановлені.

Однак, 29-річний чоловік, можливо, був причетний до ділових операцій свого батька, які розслідувалися після його втечі.

Як зазначає Daily Mail, Костянтин Голощапов знає «багато найбільш особистих таємниць путіна» і нібито є однією з ключових фігур у найближчому оточенні Путіна.

Він познайомився з путіним у молодому віці на заняттях бойовими мистецтвами і пізніше допомагав йому як масажист полегшити болі в спині. За деякими даними, Голощапов також працював з путіним у російській спецслужбі — путін тоді як агент, Голощапов як інформатор.

З роками Голощапов став мільярдером, ймовірно, також завдяки своїм тісним зв'язкам з Кремлем.

Де зараз перебуває 67-річний чоловік, який нібито так багато знає про російського президента, невідомо.

Додамо, загалом у бізнесмена було щонайменше шестеро дітей. У 2011 році орден "Батьківська слава" для багатодітних батьків бізнесмену вручав у Кремлі тодішній президент Дмитро Медведєв.

Обшуки у Голощапова відбувалися у червні у кримінальній справі про велике шахрайство. Бізнесмена не називали підозрюваним і не оголошували у розшук.

Через деякий час ЗМІ дізналися, що син Голощапова помер через три дні після обшуків у батька.