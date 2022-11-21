Мобілізація в Україні: коли має відбуватися ротація

Через повномасштабну військову агресію РФ в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Тисячі українських чоловіків були мобілізовані на військову службу або стали добровольцями. Факти ICTV розповіли , як і коли має відбуватися ротація мобілізованих.

Що таке ротація

Ротація – це регулярна заміна або взаємозаміна особового складу, підрозділів чи військових частин, що виконують завдання у важких, складних або несприятливих умовах, через певний час.

Під час війни ротація означає заміну особового складу, що виконує бойове завдання або несе службу в складних умовах, на інших військовослужбовців.

Ротація широко практикується в умовах ведення бойових дій. Але будь-яка інформація про порядок та періоди ротації закрита.

Рішення про ротацію ухвалюється за мобілізаційними планами командуванням ЗСУ. З цим питанням військовослужбовець особисто має право звертатися безпосередньо до керівництва своєї військової частини та командування ЗСУ.

Терміни ротації встановлює командування Збройних сил України згідно з потребами та відповідними завданнями військових підрозділів.