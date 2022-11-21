Мобілізація в Україні: коли має відбуватися ротація

В Україні продовжили воєнний стан до 19 лютого 2023 року, інформує ZN.ua.

Мобілізація в Україні: коли має відбуватися ротація
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Через повномасштабну військову агресію РФ в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Тисячі українських чоловіків були мобілізовані на військову службу або стали добровольцями. Факти ICTV розповіли, як і коли має відбуватися ротація мобілізованих.

Що таке ротація

Ротація – це регулярна заміна або взаємозаміна особового складу, підрозділів чи військових частин, що виконують завдання у важких, складних або несприятливих умовах, через певний час.

Під час війни ротація означає заміну особового складу, що виконує бойове завдання або несе службу в складних умовах, на інших військовослужбовців.

Ротація широко практикується в умовах ведення бойових дій. Але будь-яка інформація про порядок та періоди ротації закрита.

Рішення про ротацію ухвалюється за мобілізаційними планами командуванням ЗСУ. З цим питанням військовослужбовець особисто має право звертатися безпосередньо до керівництва своєї військової частини та командування ЗСУ.

Терміни ротації встановлює командування Збройних сил України згідно з потребами та відповідними завданнями військових підрозділів.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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