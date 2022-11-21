Мобілізація в Україні: коли має відбуватися ротація
В Україні продовжили воєнний стан до 19 лютого 2023 року, інформує
Через повномасштабну військову агресію РФ в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Тисячі українських чоловіків були мобілізовані на військову службу або стали добровольцями. Факти ICTV
Що таке ротація
Ротація – це регулярна заміна або взаємозаміна особового складу, підрозділів чи військових частин, що виконують завдання у важких, складних або несприятливих умовах, через певний час.
Під час війни ротація означає заміну особового складу, що виконує бойове завдання або несе службу в складних умовах, на інших військовослужбовців.
Ротація широко практикується в умовах ведення бойових дій. Але будь-яка інформація про порядок та періоди ротації закрита.
Рішення про ротацію ухвалюється за мобілізаційними планами командуванням ЗСУ. З цим питанням військовослужбовець особисто має право звертатися безпосередньо до керівництва своєї військової частини та командування ЗСУ.
Терміни ротації встановлює командування Збройних сил України згідно з потребами та відповідними завданнями військових підрозділів.