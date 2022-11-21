Чоловік помер у британському центрі для мігрантів, умови утримання в якому вже зазнали критики

Чоловік, який перебував у центрі для мігрантів у Британії, який вже піддавався серйозній критиці, помер після хвороби. Це знову викликало критику на адресу уряду консерваторів щодо поводження з прохачами притулку.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що чоловік, який перебуваву центрі для мігрантів у Манстоні на південному сході Англії, помер у лікарні у суботу після того, як йому "стало погано".

Влада намагається зв'язатися з найближчими родичами чоловіка, який, ймовірно, прибув до Англії невеликим човном 12 листопада.

"Ми дуже серйозно ставимося до безпеки тих, хто перебуває під нашою опікою, і глибоко засмучені цією подією", - заявили в міністерстві внутрішніх справ. — Буде проведено посмертну експертизу, тому нині недоцільно давати подальші коментарі".

У міністерстві заявили також, що "на даному етапі немає жодних доказів того, що ця трагічна смерть була спричинена інфекційним захворюванням".

Випадки дифтерії, корости та інших інфекційних захворювань були зареєстровані в Менстоні, де люди, які прибули на кораблях через Ла-Манш, прямують для перевірки безпеки та встановлення особи перед тим, як переїхати в довгострокове житло.

Через різке зростання кількості прибулих і бюрократичних зволікань люди, включаючи дітей, нудьгують у центрі для мігрантів, більше схожому на в'язницю, тижнями.

Минулого місяця в центрі,розрахованому на розміщення не більше 1600 осіб, перебувало понад 4000 осіб, після того, як сотні людей були переведені туди з іншого центру, який був підірваний ультраправими зловмисниками. З того часу їх кількість скоротилася.

Незалежні урядові інспектори, які відвідали об'єкт, заявили, що бачили сім'ї, які сплять на підлозі в умовах, що нагадують тюремні, що становить небезпеку для здоров'я та пожежі.

Енвер Соломон, виконавчий директор ради у справах біженців, закликав до "ретельного та швидкого розслідування" смерті.

"Кожна людина в Менстоні має отримувати турботу і увагу, яких вона потребує, тому, коли відбувається подібна трагічна смерть, це завжди викликає серйозну занепокоєність", - сказав він.

Великобританія приймає менше прохачів притулку, ніж багато європейських країн, включаючи Німеччину, Францію та Італію, але тисячі мігрантів з усього світу щорічно вирушають на північ Франції, сподіваючись перетнути протоку.

Дехто хоче потрапити до Великобританії, тому що у них там є друзі чи родичі, інші — тому що розмовляють англійською чи тому, що вважається, що там легко знайти роботу.

В останні роки різко зросла кількість людей, які намагаються переправитися на човнах та інших невеликих суднах, оскільки влада обмежила інші маршрути, такі як переправа автобусами чи вантажівками.

Понад 40 000 людей прибули до Великобританії після небезпечної подорожі через Ла-Манш цього року, порівняно з 28 000 за весь 2021 рік та 8 500 у 2020 році.

Десятки людей загинули під час цієї спроби, зокрема 27 людей майже рівно рік тому, коли переповнений човен контрабандистів перекинувся.

Переправи на невеликих човнах - давнє джерело розбіжностей між Великою Британією та Францією. Минулого тижня британський уряд погодився виплатити Франції 72,2 мільйона євро (75 мільйонів доларів) у 2022-2023 роках в обмін на те, що Франція збільшить на 40% кількість патрулів безпеки вздовж узбережжя.

У спробі стримати перетин кордону, уряд Великобританії оголосив про спірний план відправлення мігрантів, які прибувають на невеликих човнах, в африканську країну Руанду в один кінець, щоб зламати бізнес-модель банд контрабандистів. Критики кажуть, що цей план аморальний та непрактичний, і він заперечується у судах.

Якщо українці, тікаючи від російського вторгнення, дісталися Великобританії через Ірландію без належних документів, вони можуть опинитися у неприємній ситуації. Їх може торкнутися сумнівного плану, згідно з яким мігранти, які не відповідають суворим критеріям надання притулку, будуть депортовані в Руанду для потенційного розселення там.