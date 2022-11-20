FT: Після відступу з Херсону росіяни не розуміють, заради чого Росія воює з Україною

Цього тижня одного сніжного дня у Москві група людей зайшла у велику залу під стінами Кремля, проминувши озброєних поліцейських, щоб подивитися на виставку, присвячену тому, що Росія навіть після 9 місяців війни називає «спеціальною військовою операцією в Україні».

Між фото зруйнованих українських міст і закривавлених трупів цивільних, яких виставляють героїчними жертвами конфлікту, відвідувачам також пропонують подивитися тріумфальне відео російської нещодавної анексії чотирьох регіонів України. Проблема тільки в тому, що після відкриття виставки на початку місяця російська армія відступила з Херсона - одного з анексованих українських міст - залишивши після себе білборди з обіцянками, що «Росія тут назавжди». Про це пише Financial Times .

Вчителька з Москви середніх літ Катя, яка привела з собою групу 11-річних школярів, зізнається, що пропагандистська виставка провокує більше питань, ніж дає відповідей. Вона не розуміє, заради чого всі ці жертви.

«Ніхто нічого не розуміє. Спочатку ми підійшли до Києва, потім пішли. Скільки людей було вбито? Тоді ми захопили Херсон, а тепер пішли знову. І скільки людей було вбито тут?» - каже вона.

«Навіть військові, які знають, що таке війна, не розуміють цю стратегію», - додала московська вчителька, маючи на увазі членів своєї родини, які стали ветеранами попередніх російських війн.

Для багатьох у Москви відступ з Херсона став розчаруванням. У них з’явилися питання про ціну війни для Росії. Ця поразка посилила тривогу, яка з’явилася в країні у вересні, коли Путін оголосив про початок мобілізації, тим самим принісши війну прямо в російські домівки.

«Всі в нестабільному стані, знервовані, стривожені. Всі в депресії», - каже Катя про своїх друзів, колег і родичі.