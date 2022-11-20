FT: Після відступу з Херсону росіяни не розуміють, заради чого Росія воює з Україною

Росіяни визнають, що їм байдуже до всіх окупованих російською армією українських територій окрім Криму, інформує ZN.ua.

FT: Після відступу з Херсону росіяни не розуміють, заради чого Росія воює з Україною
© pixabay/juergen-polle

Цього тижня одного сніжного дня у Москві група людей зайшла у велику залу під стінами Кремля, проминувши озброєних поліцейських, щоб подивитися на виставку, присвячену тому, що Росія навіть після 9 місяців війни називає «спеціальною військовою операцією в Україні».

Між фото зруйнованих українських міст і закривавлених трупів цивільних, яких виставляють героїчними жертвами конфлікту, відвідувачам також пропонують подивитися тріумфальне відео російської нещодавної анексії чотирьох регіонів України. Проблема тільки в тому, що після відкриття виставки на початку місяця російська армія відступила з Херсона - одного з анексованих українських міст - залишивши після себе білборди з обіцянками, що «Росія тут назавжди». Про це пише Financial Times.

Вчителька з Москви середніх літ Катя, яка привела з собою групу 11-річних школярів, зізнається, що пропагандистська виставка провокує більше питань, ніж дає відповідей. Вона не розуміє, заради чого всі ці жертви.

«Ніхто нічого не розуміє. Спочатку ми підійшли до Києва, потім пішли. Скільки людей було вбито? Тоді ми захопили Херсон, а тепер пішли знову. І скільки людей було вбито тут?» - каже вона.

«Навіть військові, які знають, що таке війна, не розуміють цю стратегію», - додала московська вчителька, маючи на увазі членів своєї родини, які стали ветеранами попередніх російських війн.

Для багатьох у Москви відступ з Херсона став розчаруванням. У них з’явилися питання про ціну війни для Росії. Ця поразка посилила тривогу, яка з’явилася в країні у вересні, коли Путін оголосив про початок мобілізації, тим самим принісши війну прямо в російські домівки.

«Всі в нестабільному стані, знервовані, стривожені. Всі в депресії», - каже Катя про своїх друзів, колег і родичі.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Кулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорівКулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорів
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Падіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомоПадіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомо
ЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІ
Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни ускладнюють виїзд з тимчасово окупованих територій – ФедоровРосіяни ускладнюють виїзд з тимчасово окупованих територій – Федоров
Везуть все, що становить цінність – Соболевський про масштаби мародерства росіянВезуть все, що становить цінність – Соболевський про масштаби мародерства росіян
Росія готує теракти в Білорусі: одна з головних цілей – АЕСРосія готує теракти в Білорусі: одна з головних цілей – АЕС
Все цінне забрали: фото розграбованого окупантами краєзнавчого музею у ХерсоніВсе цінне забрали: фото розграбованого окупантами краєзнавчого музею у Херсоні
Росіяни готуються захищатися на Донбасі і в Запорізькій області – ISWРосіяни готуються захищатися на Донбасі і в Запорізькій області – ISW
Росія може втратити ворота нафтового експорту – OSINT-аналітикРосія може втратити ворота нафтового експорту – OSINT-аналітик
Росія та Іран уклали угоду про виробництво БПЛА – ЗМІРосія та Іран уклали угоду про виробництво БПЛА – ЗМІ
Повітряний терор перевершив очікування: NYT про те, як Росія попри санкції виробляє ракетиПовітряний терор перевершив очікування: NYT про те, як Росія попри санкції виробляє ракети
Росія публічно заговорила про обмін ув'язненими із СШАРосія публічно заговорила про обмін ув'язненими із США
ЄС уважніше стежить за безпекою своїх об'єктів інфраструктури після диверсій на "Північних потоках" – ЄКЄС уважніше стежить за безпекою своїх об'єктів інфраструктури після диверсій на "Північних потоках" – ЄК
Последние новости
Подгружаем последние новости