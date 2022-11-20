Україна отримала два ЗРК Crotale від Франції

Україна отримала від Франції зенітні ракетні комплекси Crotale, заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, інформує BFMTV.

За його словами, загальний обсяг військової допомоги, яку Париж надав Києві, сягає 550 мільйонів євро.

Франція передала Україні такі види озброєння:

прилади нічного бачення;

ракети Milan і Mistral;

18 самохідних артилерійських установок Caesar;

протитанкові міни HDP-2A2;

60 бронетранспортерів VAB;

засоби захисту на випадок ядерної, біологічної чи хімічної загрози.

Франція готує передати України такожі 155-мм гаубиці TRF1. Міністр оборони також зазначив, що Україна просила про передачу радіолокаційних станцій. Запит ще розглядається.