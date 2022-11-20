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2022-11-20
Росія та Іран уклали угоду про виробництво БПЛА – ЗМІ
Ця угода може змінити хід війни.
Росія уклала з Іраном угоду про виробництво безпілотників на своїй території. Як повідомляє
"Ця угода, якщо вона буде повністю реалізована, означатиме подальше поглиблення російсько-іранського альянсу, який уже надав вирішальну підтримку невдалій військовій кампанії Москви в Україні. Придбавши власну конвеєрну лінію, Росія могла б різко збільшити свої запаси відносно недорогих, але дуже руйнівних систем озброєнь, які останніми тижнями змінили характер українського конфлікту, що триває дев'ять місяців", – йдеться у повідомленні.
Оксана Лебедина, ZN.ua