Росія та Іран уклали угоду про виробництво БПЛА – ЗМІ

Росія уклала з Іраном угоду про виробництво безпілотників на своїй території. Як повідомляє The Washington Post з посиланням на дані розвідок, угоду було підписано на початку листопада.

"Ця угода, якщо вона буде повністю реалізована, означатиме подальше поглиблення російсько-іранського альянсу, який уже надав вирішальну підтримку невдалій військовій кампанії Москви в Україні. Придбавши власну конвеєрну лінію, Росія могла б різко збільшити свої запаси відносно недорогих, але дуже руйнівних систем озброєнь, які останніми тижнями змінили характер українського конфлікту, що триває дев'ять місяців", – йдеться у повідомленні.