Окупанти відкрили вогонь по точці видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині: перші дані про жертви

Російські військові на Херсонщині обстріляли точку видачі гуманітарної допомоги. Внаслідок обстрілу поранено п'ятьох людей.

Про це повідомляє Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко.

Удар припав по гуманітарній точці під час роздачі хліба. Сталося це у Білозерці Херсонської області. Обставини події та ступінь пошкоджень інфраструктури з'ясовується.

Крім того, у звільненому Бериславському районі Херсонської області підірвалася автівка. Загинули та поранені цивільні.

Про це у Telegram повідомив голова Бериславської РДА Володимир Літвінов.

"18 листопада зафіксовано наїзд автомобіля на вибухонебезпечний предмет. Подія трапилась неподалік міста Берислав. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди", - повідомив він.

Він наголосив, що російські окупанти залишили після себе багато мін та розтяжок та попросив утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.