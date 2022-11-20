Окупанти відкрили вогонь по точці видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині: перші дані про жертви
Російські військові на Херсонщині обстріляли точку видачі гуманітарної допомоги. Внаслідок обстрілу поранено п'ятьох людей.
Удар припав по гуманітарній точці під час роздачі хліба. Сталося це у Білозерці Херсонської області. Обставини події та ступінь пошкоджень інфраструктури з'ясовується.
Крім того, у звільненому Бериславському районі Херсонської області підірвалася автівка. Загинули та поранені цивільні.
Про це у Telegram повідомив голова Бериславської РДА Володимир Літвінов.
"18 листопада зафіксовано наїзд автомобіля на вибухонебезпечний предмет. Подія трапилась неподалік міста Берислав. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди", - повідомив він.
Він наголосив, що російські окупанти залишили після себе багато мін та розтяжок та попросив утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.