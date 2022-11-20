Окупанти відкрили вогонь по точці видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині: перші дані про жертви

вибухівка, вибух

Російські військові на Херсонщині обстріляли точку видачі гуманітарної допомоги. Внаслідок обстрілу поранено п'ятьох людей.

Про це повідомляє Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко.

Удар припав по гуманітарній точці під час роздачі хліба. Сталося це у Білозерці Херсонської області. Обставини події та ступінь пошкоджень інфраструктури з'ясовується.

дим, вибух, пожежа

Крім того, у звільненому Бериславському районі Херсонської області підірвалася автівка. Загинули та поранені цивільні.

Про це у Telegram повідомив голова Бериславської РДА Володимир Літвінов.

"18 листопада зафіксовано наїзд автомобіля на вибухонебезпечний предмет. Подія трапилась неподалік міста Берислав. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди", - повідомив він.

Він наголосив, що російські окупанти залишили після себе багато мін та розтяжок та попросив утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.

дим, вибух


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Кулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорівКулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорів
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Падіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомоПадіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомо
ЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІ
Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти можуть залишити материкову Україну протягом місяця, є ознаки: "Крим поки що не планують здавати"Окупанти можуть залишити материкову Україну протягом місяця, є ознаки: "Крим поки що не планують здавати"
Окупанти звільнили свого ж "мера" Енергодара і заборонили перебувати на території області: зазіхнув на святеОкупанти звільнили свого ж "мера" Енергодара і заборонили перебувати на території області: зазіхнув на святе
"Бавовна" струснула передмістя Петербурга, стовп вогню видно за кілометри: перші кадри та деталі"Бавовна" струснула передмістя Петербурга, стовп вогню видно за кілометри: перші кадри та деталі
Вже майже 84 тисячі "двохсотих": свіжі дані про втрати окупантів в УкраїніВже майже 84 тисячі "двохсотих": свіжі дані про втрати окупантів в Україні
"Все завалено трупами противника": окупанти кидають піхоту штурмувати ЗСУ біля Бахмута"Все завалено трупами противника": окупанти кидають піхоту штурмувати ЗСУ біля Бахмута
Катівні для підлітків та небачена досі жорстокість — омбудсман розповів про жахливі знахідки на ХерсонщиніКатівні для підлітків та небачена досі жорстокість — омбудсман розповів про жахливі знахідки на Херсонщині
Угорщина виступає проти виділення фінансової допомоги Україні від ЄС у 2023 роціУгорщина виступає проти виділення фінансової допомоги Україні від ЄС у 2023 році
Для «військово-патріотичноого виховання» з окупованої Луганщини до Чечні окупанти вивезди 200 «важких» підлітківДля «військово-патріотичноого виховання» з окупованої Луганщини до Чечні окупанти вивезди 200 «важких» підлітків
Під Запоріжжям окупанти вбили сім'ю із двома дітьми: фотоПід Запоріжжям окупанти вбили сім'ю із двома дітьми: фото
"Сусіди чули постріли, але боялися вийти": окупанти розправилися з цілою родиною, деталі"Сусіди чули постріли, але боялися вийти": окупанти розправилися з цілою родиною, деталі
Последние новости
Подгружаем последние новости