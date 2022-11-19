Україна вже отримала 30 німецьких "Гепардів": що говорять у ЗСУ про їхню ефективність проти "шахідів"

За весь час повномасштабної війни в Україні Німеччина поставила 30 зенітних самохідних артилерійських установок (САУ) Gepard, якими можна збивати іранські Shahed-136.

Про це написало посольство Німеччини в Україні у Тwitter.

"Gepard став ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136. Його використовують для захисту української критичної інфраструктури", - наголошується у повідомленні, інформує Апостроф .

Фото: twitter.com/GermanyinUA

Водночас у коментарі Bild український військовослужбовець, ім'я якого видання не називає, розповів, що Gepard вже добре себе зарекомендував при захисті критичної інфраструктури. САУ легко знаходить та збиває Shahed-136.

"З безпілотниками Shahed дуже легко боротися. Радар Gepard їх добре виявляє і 35-мм боєприпаси швидко розправляються із повільними дронами", - уточнив він.

Так, один Gepard з 35-мм гарматами вже зміг ліквідувати дві російські крилаті ракети та двозначну кількість ворожих БПЛА.

Ці зенітні самохідні установки можуть дуже добре боротися з роями дешевих дронів противника. Зокрема, вони були дуже ефективні у військовій операції під Одесою, де за короткий проміжок часу ЗСУ за допомогою Gepard знищили близько 20 російських БПЛА. Також їх вдало використовують й для захисту власних підрозділів.