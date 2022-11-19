"Бавовна" струснула передмістя Петербурга, стовп вогню видно за кілометри: перші кадри та деталі

"Бавовна" струснула передмістя Петербурга, стовп вогню видно за кілометри: перші кадри та деталі

Жителі Пітера повідомляють про «звук сильної бавовни» і подальшу пожежу.

Так, російські телеграм-канали публікують кадри, на яких видно величезний стовп вогню.

«Щось дуже здорово бахнуло, гуркіт був такий, що тремтять вікна», - пишуть свідчення вибуху з Петербурга і публікують кадри стовпа вогню, який видно за кілометри.

За даними місцевих мешканців, вибух стався біля селища Яніно-1.

Офіційних заяв російської влади поки що немає.

За попередніми даними, стався вибух газопроводу у районі селища Бергардівка Ленінградської області, повідомляють ЗМІ.


Юлия Александрова, politeka.net





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