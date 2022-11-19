Новостей.COM ⇒
2022-11-19
"Бавовна" струснула передмістя Петербурга, стовп вогню видно за кілометри: перші кадри та деталі
Жителі Пітера повідомляють про «звук сильної бавовни» і подальшу пожежу.
Так, російські телеграм-канали публікують кадри, на яких видно величезний стовп вогню.
«Щось дуже здорово бахнуло, гуркіт був такий, що тремтять вікна», - пишуть свідчення вибуху з Петербурга і публікують кадри стовпа вогню, який видно за кілометри.
За даними місцевих мешканців, вибух стався біля селища Яніно-1.
Офіційних заяв російської влади поки що немає.
За попередніми даними, стався вибух газопроводу у районі селища Бергардівка Ленінградської області, повідомляють ЗМІ.
Юлия Александрова, politeka.net