Вночі війська РФ випустили по Запоріжжю п'ять ракет С-300, одна людина загинула

Уночі російські окупанти випустили по Запоріжжю п'ять ракет С-300. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

«За даними слідства, 18 листопада 2022 року о 22:35 збройні сили країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, випустили по Запоріжжю 5 ракет С-300», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару загинула людина. Крім того, руйнувань зазнало одне з промислових підприємств, також вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки, розташовані поряд.

Дані щодо постраждалих уточнюються.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.