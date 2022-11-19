Вночі війська РФ випустили по Запоріжжю п'ять ракет С-300, одна людина загинула

Крім того, руйнувань зазнало одне з промислових підприємств, інформує ZN.ua.

Вночі війська РФ випустили по Запоріжжю п'ять ракет С-300, одна людина загинула
© Запорізька обласна прокуратура

Уночі російські окупанти випустили по Запоріжжю п'ять ракет С-300. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

«За даними слідства, 18 листопада 2022 року о 22:35 збройні сили країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, випустили по Запоріжжю 5 ракет С-300», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару загинула людина. Крім того, руйнувань зазнало одне з промислових підприємств, також вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки, розташовані поряд.

Дані щодо постраждалих уточнюються.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Кулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорівКулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорів
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Падіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомоПадіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомо
ЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІ
Зима сильно змінить умови війни — британська розвідкаЗима сильно змінить умови війни — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Ракетний удар по Запоріжжі: без опалення залишилися 123 багатоповерхівкиРакетний удар по Запоріжжі: без опалення залишилися 123 багатоповерхівки
Повітряний терор перевершив очікування: NYT про те, як Росія попри санкції виробляє ракетиПовітряний терор перевершив очікування: NYT про те, як Росія попри санкції виробляє ракети
Якщо не будемо підтримувати Україну, війна прийде до нас – Моравецький про падіння ракети у ПшеводувіЯкщо не будемо підтримувати Україну, війна прийде до нас – Моравецький про падіння ракети у Пшеводуві
Польща має бути готовою до інших падінь ракет внаслідок агресії РФ – ДудаПольща має бути готовою до інших падінь ракет внаслідок агресії РФ – Дуда
Швидше за все, це був нещасний випадок – Дуда про падіння ракети на територію ПольщіШвидше за все, це був нещасний випадок – Дуда про падіння ракети на територію Польщі
"Ми ніколи не переживали таку трагедію": з'явилися фото жертв падіння ракети в Польщі"Ми ніколи не переживали таку трагедію": з'явилися фото жертв падіння ракети в Польщі
Війська РФ з РСЗВ обстріляли Нікополь, пошкоджені будинки та лінія електропередач — голова ОВАВійська РФ з РСЗВ обстріляли Нікополь, пошкоджені будинки та лінія електропередач — голова ОВА
У Польщі розповіли, коли будуть результати розслідування падіння ракетиУ Польщі розповіли, коли будуть результати розслідування падіння ракети
"Катя була контужена ракетою HIMARS": чоловік колаборантки Губарєвої розкрив деталі її зникнення"Катя була контужена ракетою HIMARS": чоловік колаборантки Губарєвої розкрив деталі її зникнення
РФ випустила по Україні ракети з імітаторами ядерних боєголовок: у Defense Express пояснили, що це означаєРФ випустила по Україні ракети з імітаторами ядерних боєголовок: у Defense Express пояснили, що це означає
Последние новости
Подгружаем последние новости