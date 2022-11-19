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2022-11-19
Вночі війська РФ випустили по Запоріжжю п'ять ракет С-300, одна людина загинула
Крім того, руйнувань зазнало одне з промислових підприємств, інформує
© Запорізька обласна прокуратура
Уночі російські окупанти випустили по Запоріжжю п'ять ракет С-300. Про це
«За даними слідства, 18 листопада 2022 року о 22:35 збройні сили країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, випустили по Запоріжжю 5 ракет С-300», - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожого удару загинула людина. Крім того, руйнувань зазнало одне з промислових підприємств, також вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки, розташовані поряд.
Дані щодо постраждалих уточнюються.
Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Анастасія Гурін, ZN.ua