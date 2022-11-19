Більшість країн АТЕС засудили вторгнення РФ в Україну, але «були й інші погляди та різні оцінки ситуації»

Хто саме не погодився з підсумковою заявою, не уточнюється, інформує ZN.ua.

Більшість країн АТЕС засудили вторгнення РФ в Україну, але «були й інші погляди та різні оцінки ситуації»
© APEC

Лідери країн Азійсько-Тихоокеанського регіону приєдналися до міжнародного тиску на Росію у зв'язку з її вторгненням в Україну, оприлюднивши заяву після саміту, в якій більшість із них засудили війну. Про це повідомляє The Guardian.

Заява майже дослівно повторює декларацію G20, оприлюднену минулого тижня після саміту в Індонезії.

21 учасник форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) опублікував спільну декларацію після переговорів у Бангкоку. У заяві країни АТЕС розкритикували війну РФ проти України та глобальні економічні потрясіння, які вона спричинила.

Комюніке саміту було узгоджено всіма країнами АТЕС, однак заява містить низку дипломатичних хитрощів. Зокрема, наголошується, що з рішучим засудженням війни виступає «більшість» країн АТЕС, але «були й інші погляди та різні оцінки ситуації». Хто саме не погодився із підсумковим формулюванням, не уточнюється.

«Більшість членів рішуче засудили війну в Україні і підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання і посилює наявні проблеми у світовій економіці. Були й інші думки та різні оцінки ситуації та санкцій», - йдеться в комюніке.

АТЕС – це форум 21 країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Серед інших, у ньому беруть участь РФ та Китай, який утримується від публічної критики Москви за вторгнення.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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