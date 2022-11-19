В окупованому Донецьку під обстріл потрапив стадіон "Донбас Арена"

Арена постраждала незначною мірою.

В окупованому Донецьку під обстріл потрапив стадіон
Стадіон у Донецьку є одним із найкращих у Східній Європі
© Фото из открытых источников

Учора, 18 листопада, в окупованому Донецьку під обстріл потрапив стадіон "Донбас Арена", повідомляють донецькі телеграм-канали.

За попередніми даними, пошкоджено близько 120 склопакетів, деякі з них наскрізь пробиті осколками.

Нагадаємо, що "Донбас Арена" була відкрито влітку 2009 року та стала домашнім стадіоном донецького "Шахтаря". Будівництво стадіону з благоустроєм прилеглих територій коштувало 400 млн доларів США.

З весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

"Шахтар" був змушений покинути Донецьк і перебратися до Києва, а проводити матчі у різних містах України

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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