Учора, 18 листопада, в окупованому Донецьку під обстріл потрапив стадіон "Донбас Арена", повідомляють донецькі телеграм-канали.

За попередніми даними, пошкоджено близько 120 склопакетів, деякі з них наскрізь пробиті осколками.

Нагадаємо, що "Донбас Арена" була відкрито влітку 2009 року та стала домашнім стадіоном донецького "Шахтаря". Будівництво стадіону з благоустроєм прилеглих територій коштувало 400 млн доларів США .

З весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

"Шахтар" був змушений покинути Донецьк і перебратися до Києва, а проводити матчі у різних містах України