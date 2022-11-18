Масштаби замінування України дорівнюють двом Австріям – ДСНС

Площа та об`єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом. На сьогодні 30% території України заміновано. За масштабами це як дві території Австрії. Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергій Крук.

За його словами, на Херсонщині та Миколаївщині активно триває очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Розмінуванню підлягає понад 8 тис. км кв. Із них близько 7 тис. км кв. - територія Херсонської області та до 1,5 тис. км кв. - Миколаївська, інформує ZN.ua .

«На деокупованих територіях вказаних областей у взаємодії з військово-цивільними адміністраціями працює значна кількість піротехнічних підрозділів ДСНС. Виконуються всі поставлені задачі, основні з яких - це запуск систем життєзабезпечення та надання допомоги громадянам. Функціонують пожежно-рятувальні підрозділи, на базі яких створюються гуманітарні хаби, звідки роздається допомога, що прибуває на Херсонщину», - сказав голова ДСНС.

Він вказав на те, що фахівцям знадобиться декілька місяців для того, аби відновити повноцінне життя на території Херсонщини.