"Тепер працюють проти ворога": бійці тероборони затрофеїли танки окупантів, кадри

"Тепер працюють проти ворога": бійці тероборони затрофеїли танки окупантів, кадри

Бійці тероборони ЗСУ затрофеїли російські танки і в цьому їм допомогли ворожі дрони.

Так, воїни 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ помітили активність ворожих дронів на одній із нещодавно звільнених територій.

"Ворожі пташки кружляли постійно по одній траєкторії", - йдеться в повідомленні.

Тоді розвідка вирішила перевірити, чому у ворога така зацікавленість у цьому районі.

"Інтуїція не підвела! Поруч, один за одним, стояло три російські танки. Виявляється, ворог хотів повернути залишену ним техніку, коли спішно тікав від наших ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

У результаті російські дрони були виявлені та утилізовані, а техніка прийнята на баланс бригади.

"Те, що ворог підготував до знищення мирного населення та наших військ, наразі активно працює проти нього", - повідомили захисники України.


Юлия Александрова, politeka.net





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