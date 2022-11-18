Поворозник: У Києві готуються до повного відключення світла, як до одного зі сценаріїв

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що наразі у Києві немає аварійних відключень світла, лише стабілізаційні, коли електрику вимикають не довше, ніж на 4 години. Проте влада готується до найрізноманітніших сценаріїв, розповів він під час інтерв'ю телеканалу " Київ ".

"Ми готуємось до різних сценаріїв, в тому числі до повного відключення, - сказав він. - Але у зв’язку з пониженням температури, електроспоживання значно збільшується. Тому нам зараз, як ніколи, треба економити електроенергію. Бо збільшення споживання може призвести до аварійних відключень, якщо система не буде справлятися".