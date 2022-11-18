Посилення ППО: систему HAWK уже готують до розміщення у бойових порядках ЗСУ

Повітряні сили Збройних сил України вже готують отриману систему протиповітряної оборони HAWK до розміщення у бойових порядках, повідомив речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національному телемарафоні « Єдині новини ».

«Бачимо, що вже працюють і NASAMS, і IRIS-T на фронті. Очікуємо, що запрацює і система HAWK, яку наразі вже готують до того, щоб вона стала в бойові порядки Повітряних сил. У такий спосіб посилюватимемо наявну систему ППО», - сказав Ігнат.