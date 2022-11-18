Посилення ППО: систему HAWK уже готують до розміщення у бойових порядках ЗСУ

Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies, яка поки що не розглядається для України, інформує ZN.ua.

Посилення ППО: систему HAWK уже готують до розміщення у бойових порядках ЗСУ
© Wikimedia commons

Повітряні сили Збройних сил України вже готують отриману систему протиповітряної оборони HAWK до розміщення у бойових порядках, повідомив речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національному телемарафоні «Єдині новини».

«Бачимо, що вже працюють і NASAMS, і IRIS-T на фронті. Очікуємо, що запрацює і система HAWK, яку наразі вже готують до того, щоб вона стала в бойові порядки Повітряних сил. У такий спосіб посилюватимемо наявну систему ППО», - сказав Ігнат.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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