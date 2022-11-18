Окупанти змушують відмовлятися від громадянства України мешканців Луганщини: "втратити вже не вийде"

У тимчасово окупованій Луганській області загарбники змушують громадян відмовлятися від українського громадянства.

Про це заявив 18 листопада голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"На окупованій частині Луганської області мобілізують медперсонал, росіян призначають на керівні посади навіть у школах, вимагають написати заяви про відмову від українського громадянства", - повідомив Гайдай.

В ОДА повідомили, що через значні втрати та брак медичного персоналу в підрозділах окупантів на території України, на окупованій частині Луганської області працівників медустанов зобов'язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування.

Також окупанти вимагають від держслужбовців писати заяви про відмову від українського громадянства.

"Тобто "втратити" паспорт вже не вийде", - інфірмують в ОВА.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ повністю звільнили від окупантів Макіївку на Луганщині.

Як повідомив у соцмережах голова Луганської ОВ Сергій Гайдай, у центрі Макіївки та в розбитих будинках досі лежать тіла загиблих рашистів.

"І хоча українських захисників у самому селищі немає - ворог, розлючений поразкою, постійно обстрілює населений пункт з артилерії, мінометів та танків. На вулицях немає жодної живої душі, а в селищі вже майже не залишилося жодного вцілілого будинку.

Не вціліла навіть вишка стільникового зв'язку. У центрі Макіївки та у розбитих будинках досі лежать тіла загиблих рашистів, які є німими свідками "дутої величі" росармії", - написав Гайдай.