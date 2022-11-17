Нічний ракетний удар по Запорізькій області: з-під завалів дістали тіла семи загиблих

Рятувальники дістали тіла вже семи загиблих жителів з-під завалів чотирьохквартирного житлового будинку в місті Вільнянськ Запорізької області, зруйнованого внаслідок російського ракетного удару в ніч на четверг, 17 листопада. Про це повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegram .

За його словами, на місці влучання ворожої ракети продовжують працювати десятки співробітників ДСНС, волонтери й представники комунальних служб, інформує ZN.ua .

Пошуково-рятувальні роботи в населеному пункті ще тривають.

За даними Тимошенка, у згаданому двоповерховому будинку, по якому вдарили окупанти, жили три родини – усього близько десяти людей. Хоча раніше в ДСНС писали про чотири сім’ї та щонайменше вісім мешканців будинку.