Нічний ракетний удар по Запорізькій області: з-під завалів дістали тіла семи загиблих
Окупанти атакували чотириквартирний житловий будинок.
Рятувальники дістали тіла вже семи загиблих жителів з-під завалів чотирьохквартирного житлового будинку в місті Вільнянськ Запорізької області, зруйнованого внаслідок
За його словами, на місці влучання ворожої ракети продовжують працювати десятки співробітників ДСНС, волонтери й представники комунальних служб, інформує
Пошуково-рятувальні роботи в населеному пункті ще тривають.
За даними Тимошенка, у згаданому двоповерховому будинку, по якому вдарили окупанти, жили три родини – усього близько десяти людей. Хоча раніше в ДСНС
Нагадаємо, у ніч на 17 листопада війська РФ обстріляли місто Вільнянськ Запорізької області. Внаслідок влучання ракет окупантів постраждали цивільні споруди, у тому числі двоповерховий житловий будинок – його жителі опинилися під завалами.