Нічний ракетний удар по Запорізькій області: з-під завалів дістали тіла семи загиблих

Окупанти атакували чотириквартирний житловий будинок.

Нічний ракетний удар по Запорізькій області: з-під завалів дістали тіла семи загиблих
© ГУ ДСНС у Запорізькій області

Рятувальники дістали тіла вже семи загиблих жителів з-під завалів чотирьохквартирного житлового будинку в місті Вільнянськ Запорізької області, зруйнованого внаслідок російського ракетного удару в ніч на четверг, 17 листопада. Про це повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegram.

За його словами, на місці влучання ворожої ракети продовжують працювати десятки співробітників ДСНС, волонтери й представники комунальних служб, інформує ZN.ua.

Пошуково-рятувальні роботи в населеному пункті ще тривають.

За даними Тимошенка, у згаданому двоповерховому будинку, по якому вдарили окупанти, жили три родини – усього близько десяти людей. Хоча раніше в ДСНС писали про чотири сім’ї та щонайменше вісім мешканців будинку.

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада війська РФ обстріляли місто Вільнянськ Запорізької області. Внаслідок влучання ракет окупантів постраждали цивільні споруди, у тому числі двоповерховий житловий будинок – його жителі опинилися під завалами.


Максим Царук, ZN.ua





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