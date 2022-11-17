На ремонтній базі окупантів у Маріуполі пролунав вибух, здетонував боєкомплект — Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух на ремонтній базі загарбників. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

За його словами, здетонував боєкомплект окупантів.

«Приблизно о 10:56 в Лівобережному районі на ремонтній базі окупантів, що розташована між вул. Азовстальська та с. Виноградне пролунав потужний вибух. Повідомляють про детонацію БК при ремонтних роботах з важкою технікою», - йдеться у повідомленні.

Андрющенко додав, що дані про втрати загарбників уточнюються. Але рятувальники та швидкі прибувають на місце події.