СБУ затримала російського агента, який з часів СРСР знаходився в «режимі очікування»

Зрадник допомагав росіянам нищити енергетичну інфраструктуру Вінниччини, інформує ZN.ua.

СБУ затримала російського агента, який з часів СРСР знаходився в «режимі очікування»
СБУ затримала чергового російського агента
© СБУ

Контррозвідники затримали у Вінницькій області так званого «розконсервованого» агента головного управління Генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За повідомленням, зрадник збирав інформацію про місця дислокації та переміщення ЗСУ на території регіону та передавав росіянам точні координати стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури та споруд системи життєзабезпечення.

«Саме за його «наводкою» окупанти планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по енергогенеруючих підприємствах області», - додають в СБУ.

Наразі його затримано, зрадником виявився колишній радянський військовий, який на початку 90-х звільнився з армії і проживав на Вінниччині.

«Вже тоді він був завербований представниками російської воєнної розвідки, які після розпаду СРСР перевели його в «режим очікування», - наголошують в СБУ.

У лютому, з початком війни на нього вийшов кадровий співробітник російського ГРУ і запросив «допомогу» у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України. Зрадник погодився на «пропозицію» і отримав завдання.

«Для їх виконання він приховано спостерігав за українськими об’єктами і здійснював фото-, відеофіксацію. Отримані відомості передавав до РФ через заздалегідь відпрацьований канал у вигляді відміток на електронних картах з медіа файлами», - додають в СБУ.

Тепер його судитимуть за державну зраду, а наразі йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


Артем Руденко, ZN.ua





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