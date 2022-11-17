Влада Польщі розповіла про перші подробиці розслідування падіння ракети

Слідчі після вибуху у Пшеводуві вивчають залишки ракети, глибину вирви, вираховують напрямок, звідки прилетіла ракета, навіть кількість використаного нею палива. Про це повідомив TVN24 голова Бюро міжнародної політики Якуб Кумох. За його словами, також є кадри, на яких можна побачити певну послідовність подій.

«На сьогодні є багато свідчень того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не влучила в ціль, не спрацювала система самознищення і ця ракета, на жаль, призвела до трагедії», - сказав Кумох.

За його словами, у Пшеводуві працює польсько-американська слідча група, і українці також звернулися з проханням надати їм доступ до розслідування.

«Якщо обидві сторони погодяться, а наскільки мені відомо, заперечень з американської сторони не буде, то такий доступ може бути наданий найближчим часом. Якщо на технічному рівні у слідчої групи не буде зауважень, то, напевно, не буде підстав відмовляти українцям у доступі», - зазначив Кумох.

«За залишками ракети, глибиною вирви, фахівці вираховують напрямок, звідки прилетіла ракета, навіть кількість використаного нею палива. Є відеоматеріали. Про їх зміст не хотів би розповідати, бо бачив у секретному режимі», - відповів Кумох на запитання про те, які докази є в розпорядженні слідства.

«Але прем'єр-міністр давав таку інформацію, такі матеріали є. Це наші звичайні фотографії з кордону, де можна побачити певні речі. Ви бачите постріли над Україною, ви бачите бої над Україною, в певний момент, в дуже близький час ви бачите певну послідовність подій. Це те, що ми хотіли б донести і до української сторони і працювати разом з ними. Я зацікавлений у тому, щоб українці першими контактували з нашими слідчими, щоб побачити, які матеріали ми маємо», - заявив Кумох.

«Виникло непорозуміння. Багато людей в Україні думають, що їхню країну якось звинуватили - це не так, вона просто брала участь у певній події, але провина не лежить на Україні», - додав він, підкресливши, що «ніхто не відмовляє Україні в праві на самозахист».