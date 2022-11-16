Зеленський запропонував західним партнерам «публічний» формат переговорів з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримував сигнали від західних партнерів про бажання Владіміра Путіна щодо прямих переговорів з Україною, і запропонував «публічний формат» таких переговорів.

"Я отримав сигнали, що Путін хоче прямих перемовин. Я такі сигнали отримував. Я запропонував публічну форму, бо Росія веде публічну війну", - сказав президент на зустрічі з журналістами в середу в Києві.