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2022-11-16
Зеленський запропонував західним партнерам «публічний» формат переговорів з Путіним
За інформацією українського президента, Путін вже хоче прямих переговорів, інформує
© Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримував сигнали від західних партнерів про бажання Владіміра Путіна щодо прямих переговорів з Україною, і запропонував «публічний формат» таких переговорів.
"Я отримав сигнали, що Путін хоче прямих перемовин. Я такі сигнали отримував. Я запропонував публічну форму, бо Росія веде публічну війну", -
Анастасія Дейна, ZN.ua