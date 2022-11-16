Україна повідомила США й партнерам про спробу перехопити ракету РФ біля місця удару в Польщі – CNN
Штати врахують ці дані під час розслідування вибуху на території Польщі, інформує
Українські військові повідомили Сполученим Штатам Америки й партнерам, що у вівторок, 15 листопада, намагалися перехопити ракету російських окупантів неподалік місця на території Польщі, яке потрапило під удар. Це відбувалося в той же період часу, пише
Поки незрозуміло, чи впала в Польщі саме ця, випущена Україною ракета протиповітряної оборони. Однак, США зважатимуть на передану Киевом інформацію під час оцінки інциденту.
Представник Пентагону в коментарі CNN послався на попередні слова президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Лідер держави раніше заявив, що, зважаючи на траєкторію ракети, варіант її запуску з території РФ є малоймовірним, додавши: “Але ми побачимо”.