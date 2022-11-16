Рада може позбавити мандатів місцевих депутатів проросійських партій – «ЧЕСНО»

Комітет із питань державної влади сьогодні підтримав за основу законопроект Кабінету міністрів №7476. Він передбачає позбавлення мандатів представників проросійських партій на місцях. Про це повідомляє Рух «ЧЕСНО».

«Примітно, що голова комітету Андрій Клочко (“Слуга народу”), відставки якого потребує громадського сектору та більшості нардепів у комітеті, не голосував. Також дуже показовою є позиція депутатів, які пройшли до парламенту від ОПЗЖ: Сергій Кальцев відсутня, Тетяна Плачкова не голосувала, а нардеп Дмитро Ісаєнко «утримався», - наголосили в «ЧЕСНО».

У громадській організації нагадали, що раніше Клочко намагався через свій комітет провести один із законопроектів ОПЗЖ, який передбачає збереження мандатів представникам проросійських партій, якщо вони до рішення суду встигли вийти з фракції.

«Ми вимагаємо, щоб парламент напрацював єдину політику щодо депутатів проросійських партій, і вона має стосуватися не лише депутатів місцевих рад. Кожен із нас розуміє, хто досі очолює комітет зі свободи слова — це Нестор Шуфрич, який, зокрема, фігурує у Реєстрі держзрадників. Саме тому всі обрані у парламенті від ОПЗЖ мають бути максимально позбавлені повноважень», — заявила лідер «ЧЕСНО» Віта Думанська.

У профільному комітеті впевнені, що Верховна Рада підтримає новий законопроект, і місцеві ради можна буде очистити від зрадників та колаборантів.

Щодо позбавлення мандатів представників ОПЗЖ у Верховній Раді, то, за словами члена комітету Олега Дунди, відповідну постанову давно зареєстровано.

«Вона повинна якнайшвидше бути включена до порядку денного. Усі бійки та шуфричі мають понести відповідальність за тисячі життів українців та припинити вплив на політику нашої держави. Вони є адептами «російського світу» і їх не повинно бути в жодному державному органі. А якщо хтось із президії ВР має намір блокувати це питання, то суспільство обов'язково знатиме цих «героїв»!», - додав Дунда.