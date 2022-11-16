"Спілкуються з журналістами в стилі місцевих царків, до яких прийшли слуги": продюсер Sky News вимагає звільнення керівництва пресцентру ОК "Південь"

Він розповів свою версію того, через що його та низку інших провідних видань позбавили акредитації, інформує ZN.ua.

© Facebook/Дмитро Лубінець

Продюсер Sky News Азад Сафаров після того, як його видання позбавили акредитації через роботу з деокупованого Херсона в той момент, коли на це ще не було дозволу, розкритикував роботу керівництва об’єднаного пресцентру ОК "Південь" та всього херсонського напрямку. На своїй сторінці Facebook він підтвердив, що Sky News дійсно першими серед ЗМІ увійшли в деокупований Херсон, але зробило це видання не з власної волі.

"Ще 11 листопада, в день, коли ЗСУ звільнили Херсон, ми були в 20 км від Херсону разом з іншими крутими медіа агенціями та каналами. Ми обдзвонили все керівництво південного напрямку, але чули лише - ні, ні в Херсон не можна, - розповідає Сафаров. - Нам не потрібен був ексклюзив, нам потрібно було не проґавити момент щирої радості людей, які зустрічають ЗСУ.

12 листопада ми зрозуміли, що нема сенсу більше чекати на чудо від ОК "Південь". Тамтешнє керівництво пресцентру абсолютно далеко від знань про журналістику і комунікації. Всі останні місяці війни вони спілкуються з журналістами в стилі місцевих царків, до яких прийшли слуги. Кожного разу коли я дзвоню їх керівництву, я маю вислуховувати тираду про те, які ми погані всі журналісти, як женемось за ексклюзивом, через нас всіх обстрілюють, тощо. Тобто люди, які отримують від держави зарплату замість того, щоб через ЗМІ робити безкоштовну рекламу ЗСУ і країни, своїми ж руками нищать всю комунікацію. Одною рукою вони просять допомогу у світу, іншою - нищать комунікацію зі світом".

Він зауважив, що через це журналісти зверталися напряму до офіцерів, які погодилися пустити їх в Херсон. В той час, за словами Сафарова, в "ОК "Південь" вже поширювали погрози про скасування акредитації.

"Сказати, що такі дії тхнуть некомпетентним архаїчним совком - це нічого не сказати. Відповідь одного з керівників пресслужби цього напрямку: "Ви створили напругу в інформаційному середовищі". Серйозно? Напругу? - обурюється продюсер Sky News. - Це все, що вам вдалось скреативити? Найсмішніше, що в цей же день, коли ми та інші журналісти увійшли в Херсон, відео і фото з міста також постили ОК "Південь". Але авжеж вони не створювали інформаційної напруги. Бо авжеж в комунікаціях вони знаються краще Sky News, CNN, hromadske.ua, Українська правда та інших.

А ще найсмішніше те, що 12 листопада Херсон був, на думку ОК "Південь", небезпечним, а 14 листопада той самий пресцентр запхав 300 журналістів в автобуси (один з автобусів по дорозі поламався) і привіз в Херсон. Бо президент приїхав. Це при тому, що 14 листопада в місті так само було чутно роботи нашої арти, і місто так само було все ще заміноване рашистами".

Тож Сафаров вимагає звільнення з посади керівництва пресцентру ОК "Південь". Він звинуватив їх в дискредитації ЗСУ, Міноборони та України загалом.

"Через їх дії, я і мої колеги заспокоюємо іноземних журналістів, що Україна - це не Росія, що це не цензура, а абсолютна некомпетентність людей совка, які сидять на керівних посадах пресслужби", - пояснив Сафонов.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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