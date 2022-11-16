Пошкодження Каховської дамби не спричинять повеней нижче за течією — британська розвідка

Знищені переходи, але не шлюзи.

Пошкодження Каховської дамби не спричинять повеней нижче за течією — британська розвідка
© Maxar Technologies

Каховська дамба на Дніпрі в Херсонській області є основою для великої гідроелектростанції, а також є одним із двох основних пунктів перетину доріг у нижній течії річки Дніпро.

Українські військові з серпня наносили по ній удари з високоточної зброї, успішно перешкоджаючи поповненням російської армії.

11 листопада об’єкт зазнав значних пошкоджень через контрольоване руйнування відступаючими російськими військами, щоб перешкодити майбутнім просуванням ЗСУ.

“Три прольоти автомобільного та залізничного мостів на північному кінці дамби були зруйновані, через що переходи стали неможливими. Однак три водозливні ворота під цією ділянкою дамби залишилися недоторканими”, - зазначають аналітики Міністерства оборони Великої Британії та додають, що нинішній рівень шкоди навряд чи призведе до серйозних повеней нижче за течією.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/AQ2ETHbYwg

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/jPzUwdPaqq

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) November 16, 2022


Ірина Знась, ZN.ua





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