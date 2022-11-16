"Друга армія світу" витратила три дорогі ракети, щоб зруйнувати ресторан: кадри з місця

Окупанти вранці, 16 листопада, завдали ракетного удару по ресторану у Запорізькому районі.

Як повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, удар був завданий близько 5 ранку.

"Друга армія світу" витратила три ракети, щоб зруйнувати придорожній ресторан у селі Запорізького району. Голодна сволота. Самі не їдять та іншим не дають. Ось і є їхня "великоросійська національна ідея", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ повністю звільнили від окупантів Макіївку на Луганщині.

Як повідомив у соцмережах голова Луганської ОВ Сергій Гайдай, у центрі Макіївки та в розбитих будинках досі лежать тіла загиблих рашистів.

"І хоча українських захисників у самому селищі немає - ворог, розлючений поразкою, постійно обстрілює населений пункт з артилерії, мінометів та танків. На вулицях немає жодної живої душі, а в селищі вже майже не залишилося жодного вцілілого будинку.

Не вціліла навіть вишка стільникового зв'язку. У центрі Макіївки та у розбитих будинках досі лежать тіла загиблих рашистів, які є німими свідками "дутої величі" росармії", - написав Гайдай.