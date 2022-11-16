Працює ППО: як С-300 збиває ворожу крилату ракету – відео від Повітряних Сил ЗСУ

Вчора, 15 листопада, окупанти завдали по українських містах чергового масованого ракетного удару. На одній лише Львівщині прилетіло понад 10 ракет, більшість вдалось збити. Одна з ракет долетіла до Польщі, що стало першим прецедентом російської авіаатаки щодо країни-члена НАТО під час війни Кремля проти України. Сили оборони відзвітували про збиття 15 ракет, випущених на Київ. Командування Повітряних Сил ЗСУ поділилося відео, як українські системи ППО розправляються з ворожою ракетою.

“Працює ППО! С-300 Повітряних Сил ЗС України збиває ворожу крилату ракету!”? – йдеться в описі відео.

Нагадаємо, вчора російського "мисливця на дронів" бійці ЗСУ знищили скорегувавши вогонь за допомогою самого дрона. З’явилось відео від захисників під Бахмутом.