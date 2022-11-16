Працює ППО: як С-300 збиває ворожу крилату ракету – відео від Повітряних Сил ЗСУ

Вчора окупанти завдали по українських містах чергового масованого ракетного удару, інформує ZN.ua.

Вчора, 15 листопада, окупанти завдали по українських містах чергового масованого ракетного удару. На одній лише Львівщині прилетіло понад 10 ракет, більшість вдалось збити. Одна з ракет долетіла до Польщі, що стало першим прецедентом російської авіаатаки щодо країни-члена НАТО під час війни Кремля проти України. Сили оборони відзвітували про збиття 15 ракет, випущених на Київ. Командування Повітряних Сил ЗСУ поділилося відео, як українські системи ППО розправляються з ворожою ракетою.

“Працює ППО! С-300 Повітряних Сил ЗС України збиває ворожу крилату ракету!”? – йдеться в описі відео.

Нагадаємо, вчора російського "мисливця на дронів" бійці ЗСУ знищили скорегувавши вогонь за допомогою самого дрона. З’явилось відео від захисників під Бахмутом.


Оксана Коваль, ZN.ua





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