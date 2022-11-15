Покарання за злочини для Росії буде невідворотним – Шмигаль

Глава уряду прокоментував масовану ракетну атаку РФ по містам України, інформує ZN.ua.

Покарання за злочини для Росії буде невідворотним – Шмигаль
© Денис Шмигаль/Telegram

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України заявив, що коли Росія каже про готовність до переговорів – насправді бреше. Про це очільник уряду написав на своїй сторінці у Twitter.

«російські терористи сьогодні вкотре продемонстрували своє так зване бажання перемовин. Черговий масований ракетний удар під час саміту #G20. Є влучання в житловий сектор. Намагаються знищити енергоінфраструктуру. Покарання за злочини для Росії буде невідворотним», - наголосив Шмигаль.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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