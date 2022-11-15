Внаслідок атаки Львів опинився без світла, тяжко поранено людину

Внаслідок російської ракетної атаки 15 листопада на міста та інфраструктуру України 80% Львова опинилося без електропостачання, повідомив міський голова Андрій Садовий.

“Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води нема. Наші комунальники вже запускають дизель-генератори”, - заявив міський голова, зазначивши, що зупинені обидві міські ТЕЦ.

Також внаслідок удару серйозні травми отримала одна людина. Зараз за її життя боряться лікарів операційній.

“Лікарні міста також працюють на генераторах”, - додав Садовий.

У місті повністю зупинився електротранспорт.

Відновлювальні роботи на місці удару почнуться після завершення тривоги.

“Про відбій тривоги у місті повідомлятимуть машини з гучномовцями”, - додав міський голова.