Внаслідок атаки Львів опинився без світла, тяжко поранено людину
У місті зупинено електротранспорт, лікарні працюють на генераторах, інформує
Внаслідок російської ракетної атаки 15 листопада на міста та інфраструктуру України 80% Львова опинилося без електропостачання,
“Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води нема. Наші комунальники вже запускають дизель-генератори”, - заявив міський голова, зазначивши, що зупинені обидві міські ТЕЦ.
Також внаслідок удару серйозні травми отримала одна людина. Зараз за її життя боряться лікарів операційній.
“Лікарні міста також працюють на генераторах”, - додав Садовий.
У місті повністю зупинився електротранспорт.
Відновлювальні роботи на місці удару почнуться після завершення тривоги.
“Про відбій тривоги у місті повідомлятимуть машини з гучномовцями”, - додав міський голова.