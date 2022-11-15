The Guardian: Росія намагається уникнути ізоляції на G20, Індія і Китай дистанціюються від неї

Росія з усіх сил намагається не допустити свою дипломатичну ізоляцію на саміті G20, який проходить на Балі. Традиційні союзники, такі як Індія і Китай , почали дистанціюватися від російської війни проти України.

Індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді і лідер Китаю Сі Цзіньпін висловили занепокоєння через війну, хоч і не відмовилися від попередніх зусиль, націлених захистити Москву, - пише The Guardian . Представники США все ще просувають остаточне комюніке, в якому б на Росію покладалася більша провина. В проекті документу містяться слова про те, що «більшість учасників рішуче засуджують війну в Україні» і наголошують, що «вона створює величезні людські страждання, а також загострює існуючі слабкості глобальної економіки».