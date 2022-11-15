The Guardian: Росія намагається уникнути ізоляції на G20, Індія і Китай дистанціюються від неї
Традиційні союзники Москви висловлюють занепокоєння російською війною проти України в той час, коли проект комюніке вказує на шкоду світовій економіці, інформує
Росія з усіх сил намагається не допустити свою дипломатичну ізоляцію на саміті G20, який проходить на Балі. Традиційні союзники, такі як Індія і Китай, почали дистанціюватися від російської війни проти України.
Індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді і лідер Китаю Сі Цзіньпін висловили занепокоєння через війну, хоч і не відмовилися від попередніх зусиль, націлених захистити Москву, - пише