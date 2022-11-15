The Guardian: Росія намагається уникнути ізоляції на G20, Індія і Китай дистанціюються від неї

Традиційні союзники Москви висловлюють занепокоєння російською війною проти України в той час, коли проект комюніке вказує на шкоду світовій економіці, інформує ZN.ua.

The Guardian: Росія намагається уникнути ізоляції на G20, Індія і Китай дистанціюються від неї
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Росія з усіх сил намагається не допустити свою дипломатичну ізоляцію на саміті G20, який проходить на Балі. Традиційні союзники, такі як Індія і Китай, почали дистанціюватися від російської війни проти України.

Індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді і лідер Китаю Сі Цзіньпін висловили занепокоєння через війну, хоч і не відмовилися від попередніх зусиль, націлених захистити Москву, - пише The Guardian. Представники США все ще просувають остаточне комюніке, в якому б на Росію покладалася більша провина. В проекті документу містяться слова про те, що «більшість учасників рішуче засуджують війну в Україні» і наголошують, що «вона створює величезні людські страждання, а також загострює існуючі слабкості глобальної економіки».


Лесь Димань, ZN.ua





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