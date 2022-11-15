У Мелітополі вчинили замах на колаборанта Трухіна: фото з місця вибуху

У тимчасово окупованому Мелітополі, де нещодавно було знищено пункт управління російських окупантів, за адресою бульвар 30 років Перемоги, біля під'їзду будинку №6, вранці у вівторок, 15 листопада, вибухнув вибуховий пристрій. Постраждав колаборант Дмитро Трухін.

Про це повідомляє Telegram-канал "РІА-Мелітополь", інформує Апостроф.

Наголошується, що факт вибуху вже підтвердили окупанти. Пізніше стало відомо, що у такий спосіб партизани передали "привіт" зраднику та колаборанту Дмитру (Коробку) Трухіну.

Відомо, що після вибуху екс-депутата Мелітопольської міської ради Дмитра Трухіна було доставлено до реанімаційного відділення міської лікарні. У нього діагностовано мінно-вибухову травму, закриту черпеномозкову травму та численні осколкові поранення.


Олена Руденко, Апостроф





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