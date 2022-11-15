В Мелітополі стався вибух в дворі будинку депутата-колаборанта
Вибух був доволі потужним.
В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці пролунав гучний вибух,
«Гучний вибух в житловому районі на півночі Мелітополя, біля 24-о училища, де зосереджене чергове лігво окупантів», - написав він вранці.
Федоров зазначив, що вибух був доволі потужним – у навколишніх будинках повилітали вікна, а на місце відразу помчали швидкі та пожежники, інформує
Згодом місцеве видання «Риа-Мелитополь»
«Вибух стався на бульварі 30 років Перемоги біля під'їзду будинку №6, вибухнув вибуховий пристрій», - заявило видання.
За попередніми даними, партизани «передали привіт» колаборанту депутату міськради Дмитру (Коробку) Трухіну. Про стан йього здоровя на разі нічого не відомо.
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