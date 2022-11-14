NYT: Росія намагалася поглинути Херсон, але не змогла
В місті під окупацією українські пісні були заборонені, за українську мову арештовували, а учням говорили, що вони росіяни, однак, опір лише посилився, інформує
Донька Ірини Дягілевої ходила до школи, де навчальна програма передбачала вивчення на пам’ять національного гімну Росії. Але вчителі ігнорували цю вимогу і натомість тихо віталися зі своїми учнями вранці фразою: «Слава Україні!». Окупаційна влада просила Ольгу Малярчук, яка працювала в службі таксі, проводити розрахунки в рублях. Але вона й далі платила гривнями.
«Все це просто не спрацювало», - сказала Малярчук про російську пропаганду, яку транслювали на телебаченні впродовж дев’яти місяців російської окупації Херсона. В неділю вона гуляла в парку з маленьким прапорцем України.
Напис на бігборді край дороги говорив: «Ми разом з Росією!». Але підліток на ім’я Олександр здер російський плакат і порвав на шматки. Журналістам
Армія України, всупереч всім оцінкам після вторгнення більш могутнього сусіда в лютому, визволила сотні сіл і міст в ході контрнаступів на півночі від Києва, на південному сході Харківської області і тепер на Херсонщині. Але сам Херсон - це особливий випадок. Він став центром амбітної російської кампанії з асиміляції місцевих мешканців і викорінення української ідентичності. Саме це Владімір Путін готував всій Україні, якби його армія була більш успішною. Він постійно повторював, що українці і росіяни - це нібито «один народ».
«В Херсоні українські пісні були заборонені. Якщо розмовляти українською мовою, можна було потрапити під арешт. Школи перейшли на російську програму навчання, а школярам говорили, що вони росіяни, а не українці», - пише New York Times.