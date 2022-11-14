NYT: Росія намагалася поглинути Херсон, але не змогла

В місті під окупацією українські пісні були заборонені, за українську мову арештовували, а учням говорили, що вони росіяни, однак, опір лише посилився, інформує ZN.ua.

NYT: Росія намагалася поглинути Херсон, але не змогла
© Мост

Донька Ірини Дягілевої ходила до школи, де навчальна програма передбачала вивчення на пам’ять національного гімну Росії. Але вчителі ігнорували цю вимогу і натомість тихо віталися зі своїми учнями вранці фразою: «Слава Україні!». Окупаційна влада просила Ольгу Малярчук, яка працювала в службі таксі, проводити розрахунки в рублях. Але вона й далі платила гривнями.

«Все це просто не спрацювало», - сказала Малярчук про російську пропаганду, яку транслювали на телебаченні впродовж дев’яти місяців російської окупації Херсона. В неділю вона гуляла в парку з маленьким прапорцем України.

Напис на бігборді край дороги говорив: «Ми разом з Росією!». Але підліток на ім’я Олександр здер російський плакат і порвав на шматки. Журналістам New York Times хлопець сказав, що почувається «вільним».

Армія України, всупереч всім оцінкам після вторгнення більш могутнього сусіда в лютому, визволила сотні сіл і міст в ході контрнаступів на півночі від Києва, на південному сході Харківської області і тепер на Херсонщині. Але сам Херсон - це особливий випадок. Він став центром амбітної російської кампанії з асиміляції місцевих мешканців і викорінення української ідентичності. Саме це Владімір Путін готував всій Україні, якби його армія була більш успішною. Він постійно повторював, що українці і росіяни - це нібито «один народ».

«В Херсоні українські пісні були заборонені. Якщо розмовляти українською мовою, можна було потрапити під арешт. Школи перейшли на російську програму навчання, а школярам говорили, що вони росіяни, а не українці», - пише New York Times.


Лесь Димань, ZN.ua





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