Україна проголосувала вже за другу антиізраїльську резолюцію ООН

Четвертий комітет Генеральної асамблеї ООН під час голосування 11 листопада схвалив пропозицію Палестини про направлення до Гаазького суду запиту про "тривалу окупацію, заселення та анексію Ізраїлем палестинської території, окупованої з 1967 року". «За» проголосували 98 країн, у тому числі і Україна. Ще 17 країн висловились проти, а 52 утримались.

Позиція України обурила Ізраїль. Зокрема посол Ізраїлю у Києві Міхаель Бродський заявив, що його країна цим розчарована.

«Підтримка Україною резолюції ООН "Дії Ізраїлю", що заперечує зв'язок євреїв з Храмовою горою і закликає до консультативного висновку Міжнародного суду, вкрай розчаровує. Підтримка антиізраїльських ініціатив в ООН не сприяє зміцненню довіри між нашими країнами», - йдеться в його заяві в Twitter .

Водночас за останні кілька тижнів це вже друге голосування України за резолюції проти інтересів Ізраїлю.