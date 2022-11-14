Україна проголосувала вже за другу антиізраїльську резолюцію ООН

Питання стосувалось спору між Ізраїлем та Палестиною.

Україна проголосувала вже за другу антиізраїльську резолюцію ООН
© unsplash/coleito

Четвертий комітет Генеральної асамблеї ООН під час голосування 11 листопада схвалив пропозицію Палестини про направлення до Гаазького суду запиту про "тривалу окупацію, заселення та анексію Ізраїлем палестинської території, окупованої з 1967 року". «За» проголосували 98 країн, у тому числі і Україна. Ще 17 країн висловились проти, а 52 утримались.

Позиція України обурила Ізраїль. Зокрема посол Ізраїлю у Києві Міхаель Бродський заявив, що його країна цим розчарована.

«Підтримка Україною резолюції ООН "Дії Ізраїлю", що заперечує зв'язок євреїв з Храмовою горою і закликає до консультативного висновку Міжнародного суду, вкрай розчаровує. Підтримка антиізраїльських ініціатив в ООН не сприяє зміцненню довіри між нашими країнами», - йдеться в його заяві в Twitter.

Водночас за останні кілька тижнів це вже друге голосування України за резолюції проти інтересів Ізраїлю.

Згідно з останньою резолюцією, Міжнародний суд ООН у Гаазі отримав повноваження розглядати юридичні аспекти окупації Ізраїлем спірних територій Юдеї та Самарії. Палестина домагається того, щоб встановлення контролю Ізраїлю над цими територіями було визнане анексією.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Росія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідкаРосія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Під час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської областіПід час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської області
Блок рекламы


Похожие новости
Питання щодо миру завжди має вирішувати Україна – МЗС ШвеціїПитання щодо миру завжди має вирішувати Україна – МЗС Швеції
Україна отримала від Литви 12 бронетранспортерів М113 та боєприпасиУкраїна отримала від Литви 12 бронетранспортерів М113 та боєприпаси
Україна сама має вирішувати, коли вести переговори з РФ — командувач британської арміїУкраїна сама має вирішувати, коли вести переговори з РФ — командувач британської армії
Україна найближчими тижнями отримає новий пакет військової допомоги від США – СалліванУкраїна найближчими тижнями отримає новий пакет військової допомоги від США – Салліван
Блінкен нагадав, що Україна має карт-бланш щодо умов і термінів переговорів із РФБлінкен нагадав, що Україна має карт-бланш щодо умов і термінів переговорів із РФ
Україна має намір відкрити дипломатичне представництво на ФіліпінахУкраїна має намір відкрити дипломатичне представництво на Філіпінах
Росія зазнала у десять разів більше втрат у війні, ніж Україна — ЗеленськийРосія зазнала у десять разів більше втрат у війні, ніж Україна — Зеленський
Україна працює над розширенням "зернової угоди" – ЗеленськийУкраїна працює над розширенням "зернової угоди" – Зеленський
Максим Субх: Україна планує призначити послів в усі африканські країни, де їх довго не булоМаксим Субх: Україна планує призначити послів в усі африканські країни, де їх довго не було
Україна повернула тіла ще 38 загиблих захисниківУкраїна повернула тіла ще 38 загиблих захисників
Последние новости
Подгружаем последние новости