Україна проголосувала вже за другу антиізраїльську резолюцію ООН
Питання стосувалось спору між Ізраїлем та Палестиною.
Четвертий комітет Генеральної асамблеї ООН під час голосування 11 листопада схвалив пропозицію Палестини про направлення до Гаазького суду запиту про "тривалу окупацію, заселення та анексію Ізраїлем палестинської території, окупованої з 1967 року". «За» проголосували 98 країн, у тому числі і Україна. Ще 17 країн висловились проти, а 52 утримались.
Позиція України обурила Ізраїль. Зокрема посол Ізраїлю у Києві Міхаель Бродський заявив, що його країна цим розчарована.
«Підтримка Україною резолюції ООН "Дії Ізраїлю", що заперечує зв'язок євреїв з Храмовою горою і закликає до консультативного висновку Міжнародного суду, вкрай розчаровує. Підтримка антиізраїльських ініціатив в ООН не сприяє зміцненню довіри між нашими країнами», - йдеться в його
Водночас за останні кілька тижнів це вже друге голосування України за резолюції проти інтересів Ізраїлю.
Згідно з останньою резолюцією, Міжнародний суд ООН у Гаазі отримав повноваження розглядати юридичні аспекти окупації Ізраїлем спірних територій Юдеї та Самарії. Палестина домагається того, щоб встановлення контролю Ізраїлю над цими територіями було визнане анексією.