ПАР наполягає на включенні Африканського союзу в G20

Лідери провідних економік світу збираються на щорічний саміт G20 наступного тижня, цього разу він відбудеться в Індонезії, інформує ZN.ua.

ПАР наполягає на включенні Африканського союзу в G20
© Vita.it

Південно-Африканська республіка (ПАР) наполягає на тому, щоб Африканський союз отримав місце в G20, заявив прессекретар південноафриканського президента Сиріла Рамафоси - Вінсент Магвенья, передає АР.

ПАР наразі є єдиним представником Африки в G20. Вона готова допомогти у формулюванні основи для офіційного приєднання континентальної групи до клубу «багатих націй», кажуть в адміністрації її президента.

"Важливо, щоб колективний голос континенту був представлений на цій платформі. Ми щиро сподіваємося, що ця пропозиція знайде підтримку та буде схвалена країнами-членами G20", - сказав Магвенья на брифінгу.

Президент Сенегалу Макі Салл, який очолює Африканський союз, теж раніше закликав до перегляду міжнародного управління та закликав до більшого представництва Африки в таких органах, як Рада Безпеки ООН і G20.

І Салл, і Рамафоса мають відвідати саміт лідерів G20 на індонезійському острові Балі наступного тижня.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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